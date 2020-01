Gretel et Hansel se dirigent vers la maison des sorcières – / Film

Gretel et Hansel tentera de transformer le conte de fées classique en quelque chose d’extraordinaire à la fin du mois, et il y a un nouveau clip pour mieux vous acclimater à l’atmosphère effrayante du film. Oz Perkins pilote cette vision de l’histoire, avec It star Sophia Lillis et nouveau venu Sammy Leakey jouer les frères et sœurs qui finissent par rencontrer une sorcière dans les bois. Dans le clip ci-dessous, Gretel et Hansel tombent sur la maison de la sorcière – et toute personne familière avec ce conte peut deviner que les choses ne vont pas si bien.

Clip Gretel et Hansel

Si vous vous promenez à travers les bois et que vous tombez sur une maison effrayante, vous ne devriez probablement pas entrer par les fenêtres – même si ça sent délicieux dedans. Malheureusement, ce petit coquin Hansel ne le sait pas, et il y va – et puis quelque chose d’effrayant se produit. Mouvement fluide, génie.

Dans Gretel et Hansel, «Il y a longtemps, dans une campagne de conte de fées lointaine, une jeune fille (Sophia Lillis) emmène son petit frère (Sammy Leakey) dans un bois sombre à la recherche désespérée de nourriture et de travail, pour finalement tomber sur un lien entre Maintenant, je sais que janvier est souvent considéré comme le «dépotoir» des films, mais je reste optimiste à ce sujet. D’une part, cela a l’air incroyable. La cinématographie de Galo Olivares est sombre et inquiétante, et j’adore les images exposées ici. Je suis également fan des films d’Oz Perkins – La fille de Blackcoat et je suis la jolie chose qui vit dans la maison. Certains considèrent ces films trop lents, mais j’ai été assez impressionné par eux. J’ai une bonne idée de tout cela et j’espère que je serai récompensé pour mon optimisme.

“Nous avons essayé de trouver un moyen d’en faire une histoire de passage à l’âge adulte”, avait précédemment déclaré Perkins à EW. «Je voulais que Gretel soit un peu plus âgé que Hansel, donc ça ne ressemblait pas à deux enfants de douze ans – plutôt à seize ans et à huit ans. Il y avait plus le sentiment que Gretel devait emmener Hansel partout où elle allait, et comment cela peut entraver sa propre évolution, comment nos attachements et les choses que nous aimons peuvent parfois entraver notre croissance. »

Gretel et Hansel, qui joue également Alice Krige, ouvre 31 janvier.

Articles sympas du Web: