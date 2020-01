Gretel & Hansel et plus – / Film

Ce n’est pas souvent que vous apprenez à quelqu’un qu’ils ont fait le meilleur film d’horreur des deux dernières décennies, mais c’est exactement comme ça que mon entretien avec Osgood Perkins commence. Avec chaque année qui passe, The Blackcoat’s Daughter élargit son public, et il ne faudra pas longtemps avant que la plupart des fans d’horreur acceptent son statut de film emblématique du 21e siècle.

Mais Perkins n’est guère une merveille à un coup. En plus de I Am the Pretty Thing That Lives in the House – une histoire de fantômes enivrante originale (et uniquement américaine) – Perkins continue de se tailler une niche avec des projets atmosphériques comme Gretel & Hansel, la dernière adaptation du conte de fées des frères Grimm. Gretel & Hansel a été fait avant, bien sûr, mais le point de vue de Perkins sur l’histoire est l’encapsulation parfaite de ce qui le rend spécial en tant que cinéaste.

En ignorant la tentation de transformer l’histoire de Hansel & Gretel en – et je cite – «un film d’horreur pour adultes», Perkins a peut-être simplement réalisé son projet le plus révélateur à ce jour.

Empathie monstrueuse

Avec seulement deux crédits de réalisateur supplémentaires à son actif, il peut sembler étrange de présenter Gretel & Hansel comme le «premier» film réalisé par Osgood Perkins qu’il n’a pas lui-même écrit. Après tout, ce n’est pas comme si cela représentait un écart considérable par rapport à une carrière établie. Là encore, rien sur la carrière de Perkins n’a été normal. Du jeune acteur au scénariste indépendant en passant par le trait d’union émergent, il y a un sens de la découverte à son travail qui tombe parfois au bord du chemin avec d’autres cinéastes. C’est peut-être la raison pour laquelle, face à The Blackcoat’s Daughter et I Am the Pretty Thing That Lives in the House, Gretel & Hansel se sent moins comme un artiste qui se replie sur son propre mythe et plus comme quelqu’un qui cherche sa voix.

Alors interrogé sur la transition de l’auteur-réalisateur au réalisateur, Perkins est franc. «J’ai fini par développer cela pour devenir le mien», admet Perkins. «Je ne pouvais pas m’en tenir à l’écart.» Alors que le scénario original de Rob Hayes pour Gretel & Hansel fournissait le cadre général de ce que le film allait devenir, il y avait des domaines où Perkins pouvait bricoler. Cela signifiait créer quelque chose de plus mémorable à partir de Holda, la sorcière cannibale de la tradition des contes de fées. «L’élément qui manquait vraiment était de savoir qui était cette personne, et pourquoi faisait-elle ce qu’elle faisait?», Explique Perkins, notant que «la toxicomanie, la gestion du deuil et la tendance à l’autodestruction» sont devenus les dispositifs de cadrage contemporains pour la performance d’Alice Krige. . “Vous donnez ce genre de pourboire à quelqu’un comme Alice Krige, et elle sait comment courir.”

Contre ses projets précédents, il est difficile de ne pas voir beaucoup d’influence de Perkins sur le personnage de Holda. Holda se sent moins comme un méchant unidimensionnel et plus comme une autre de ses créations tragiques à l’écran. Il y a du mal à Holda, bien sûr, mais c’est un mal qui s’est infiltré, pas débordé. Comparez-la à Joan – le personnage d’Emma Roberts dans The Blackcoat’s Daughter – et vous voyez deux femmes qui ne connaissent que trop bien les monstres qu’elles sont devenues. Ils peuvent même rationaliser leur violence comme une forme d’autonomisation perverse. Mais au final, les deux personnages sont confrontés au vide de leurs décisions. Les meurtres de Joan n’attirent pas le démon dans sa vie; Holda est vaincue par une femme dont les propres pouvoirs surnaturels sont nés de la famille, la même famille qu’elle a sacrifiée en cours de route.

C’est l’un des cadeaux uniques de Perkins en tant que cinéaste: il a une capacité innée à trouver la tragédie dans les créations les plus monstrueuses. «Pour moi, cela revient à Darth Vader en disant:« Je suis ton père », se souvient Perkins, notant qu’il n’aura probablement jamais une expérience théâtrale aussi percutante que celle qu’il avait vue The Empire Strikes Back quand il était enfant. “C’était tellement profondément impressionnant, ce sentiment [that] ces monstres sont des gens. Et ces monstres sont des monstres parce qu’ils souffrent. Ce ne sont pas des monstres car ils pensent que c’est amusant. Personne ne s’amuse. »Les fantômes, les sorcières et les jeunes femmes possédées constituent le fondement de l’horreur, mais Perkins nous a laissé ces films incapables de secouer le sentiment que ce sont eux qui ont été effectivement lésés.

À cela s’ajoute le fort sentiment d’isolement de chaque personnage. De Joanne à Polly en passant par Holda, les «monstres» des films de Perkins ont été éloignés de ceux qui pourraient les sauver – ou du moins les mettre sur une meilleure voie. Hollywood moderne regorge de cinéastes indépendants qui utilisent l’horreur comme une allégorie du chagrin. Pourtant, l’isolement qui affecte les monstres de Perkins résonne à un niveau beaucoup plus primaire. Pour Perkins, cela puise dans les sentiments de solitude qu’il a éprouvés toute sa vie. «La vie est une mission en solo», explique-t-il. “Nous faisons de notre mieux pour le peupler et nous donner une meilleure chance, mais le regard le plus vrai sur un protagoniste, pour moi, est une personne seule.”

Réécrire l’histoire

Pour trouver de la compassion chez les monstres de conte de fées, il faut être prêt à défier quelques histoires établies. Pour Perkins, cela nécessite une approche très personnelle de la narration. «Le sentiment de récupération est certainement important pour moi», admet-il. S’il n’est pas nécessaire de reprendre explicitement les tragédies importantes de sa vie dans une interview – la perte de son père, l’icône du film Anthony Perkins, à cause du SIDA en 1992; la mort de sa mère, Berry Berenson, lors des attentats du 11 septembre – l’impact que ces pertes ont eu sur Perkins en tant qu’artiste a sa propre façon de s’infiltrer dans la conversation. Plus d’une fois, le cinéaste parle de l’impact profond que la perte de ses parents a eu sur lui en tant que créateur et en tant que personne.

«Ma vie a en quelque sorte été en actes», explique-t-il. «Il y avait la première partie de ma vie qui a été tellement consommée par l’existence de mes parents et ce qu’ils ont apporté au monde et qui ils étaient et les gens qui sont venus avec eux et l’art qui les entourait.» Sans eux, Perkins a été forcé de réévaluer la direction de son avenir ainsi que le sens de son passé. «Là où je suis maintenant, c’est la manifestation de l’expérience. Maintenant, je peux peindre le portrait de ce que cela a été pour moi. “Si cela signifie que Perkins travaille sur certains problèmes à l’écran pour que le monde entier puisse le voir, eh bien, tant pis. «Cela m’a tourné le dos pendant longtemps et ce n’est que récemment grâce à la réalisation de films et à ma carrière et à mes relations que j’ai pu entrer dans la mienne. C’est donc ce que nous regardons. “

Cette forme d’introspection – ou peut-être le doute de soi – a également trouvé sa place dans les projets de Perkins. Le désir de Holda de convertir Gretel va au-delà du besoin d’un coven plus grand ou même du récit d’autonomisation qu’elle tourne soigneusement. Pour obtenir ses pouvoirs, Holda a été forcée de prendre une horrible décision concernant les personnes qui dépendent d’elle. Il y a une idée, flottant juste sous la surface de chaque scène, que Holda voit une validation bien nécessaire dans Gretel. Si Gretel choisit la même voie que Holda lorsqu’elle se voit proposer des options similaires, cela confirme sa propre décision. Holda n’est peut-être pas absous de ses péchés en soi, mais elle se sentira certainement moins complice.

Des fantômes aux démons, Perkins nous offre des personnages qui ne peuvent pas décider comment laisser la tragédie les définir. Polly, la fille assassinée de Je suis la jolie chose qui vit dans la maison, murmure sa propre histoire aux quelques habitants réguliers de la maison. Joann fait tout ce qui est en son pouvoir pour recréer les meurtres tragiques de The Blackcoat’s Daughter d’antan. Holda a besoin de savoir si elle a fait le bon choix – ou si elle avait vraiment le choix au départ. C’est une autre façon pour Perkins de créer de la sympathie pour ses monstres; il n’y a rien de plus triste que quelqu’un qui essaie (et échoue) de reprendre le contrôle de ses propres histoires.

L’avenir

Il n’est donc pas surprenant que Perkins soit impliqué dans une paire de projets qui s’appuient sur l’empathie et l’historiographie des monstres. Le premier, largement connu, est A Head Full of Ghosts, le roman de Paul Tremblay de 2015 sur une jeune femme qui montre des signes de possession démoniaque et dont les parents à court d’argent acceptent de laisser une équipe de télévision capturer son exorcisme. Les différents rebondissements du livre – et le coup de tonnerre d’une fin – en font le projet Perkins parfait, avec un monstre sympathique central et un personnage remettant littéralement les pendules à l’heure.

L’autre est un projet auquel Perkins ne peut que faire allusion. Celui-ci s’appuie sur Frankenstein de Mary Shelley, à l’origine du monstre sympathique. “C’est comme Vertigo et Frankenstein et The Social Network. C’est comme ces trois choses réunies. Cela se passe dans l’actuel San Francisco », explique Perkins. «J’aime commencer par« C’est le sentiment de… »et continuer à partir de là, donc c’est le sentiment de Vertigo.» Un crédit qui mérite: il n’y a peut-être pas de projet plus perkinsien qu’un mélange de Frankenstein et de Vertigo ,

Et bien que Perkins soit reconnaissant que l’impact culturel de The Blackcoat Daughter continue de croître au fil du temps, il s’agit d’une épée à double tranchant. «Cela me donne de l’espoir pour l’avenir», déclare Perkins. “Que je suis capable. Comme si j’avais beaucoup en moi. En même temps, c’est aussi un peu comme, oh putain, est-ce que j’ai fait la meilleure chose en premier, et est-ce fini maintenant? “Si Gretel & Hansel est une indication, Perkins a beaucoup plus de monstres à sortir de la boîte.

