‘Gretel & Hansel’ fait de la chapelure au box-office

Ce mois de janvier a été fructueux pour les fans de genre, mais pas tant pour les distributeurs. En plus d’être bénis avec Underwater du 20e siècle, nous, les fans d’horreur, avons suivi les miettes de pain pour Gretel & Hansel (lire la critique de Meagan), le Osgood Perkins-adaptation de conte de fées Grimm qui n’a pas réussi à concocter un week-end d’ouverture solide pour Orion Pictures.

Le film d’horreur d’art et d’essai A24-lite avec Sophia Lillis émietté avec une ouverture nationale estimée à 6,05 millions de dollars, ce qui n’est pas génial, mais c’est une question de perspective. Contrairement à des films comme Underwater, qui coûtent entre 60 et 80 millions de dollars rien que pour produire, Gretel & Hansel a un budget déclaré de seulement 5 millions de dollars, ce qui signifie un risque faible et une récompense élevée pour Orion.

Avec une ouverture de 6 millions de dollars, le conte de fées sombre envisage une durée de vie de 15 millions de dollars nationaux, avec une prise mondiale potentielle de 20 à 25 millions de dollars, ce qui est suffisant pour atteindre le seuil de rentabilité, peut-être même un certain profit. Cela ne tient également pas compte des territoires pré-vendus – il est fort probable qu’Orion ait atteint son budget de production avant même sa sortie (c’est également le cas avec de nombreux films à petit budget, mais nous n’en parlons pas). Le plus long et le plus court, c’est qu’Orion s’est bien passé ici, mais probablement pas assez pour justifier une suite.

Cela dit, la baisse du budget a permis à Orion de prendre un risque sur quelque chose qui ne risquait pas de casser le courant dominant, et nous applaudissons cela ici à Bloody Disgusting.

Gretel & Hansel est dirigé par l’un des cinéastes prometteurs de Bloody Disgusting, Osgood Perkins, le fils du grand Anthony Perkins (Psycho) qui a dirigé l’incroyable thriller A24 The Blackcoat’s Daughter et Netflix’s chilling I Am the Pretty Thing That Lives dans la maison.

Paralysé par le mauvais bouche à oreille qui a donné lieu au deuxième «F» CinemaScore en janvier, Le tournant (revue), la version des années 90 d’Universal sur “Le tour de la vis”, a pris un autre domestique de 3 M $, le plaçant à 11,7 M $ au cours de ses deux premiers week-ends.

Avec un budget compris entre 10 et 14 millions de dollars, il n’a pas besoin de beaucoup pour atteindre le seuil de rentabilité, mais les faibles chiffres internationaux de la production en difficulté vont faire des ravages. Nous continuerons de regarder par pure curiosité.

Dans le film, une jeune femme (Mackenzie Davis) engagée comme nounou de deux orphelins est convaincue que le manoir de campagne dans lequel ils vivent est hanté. Finn Wolfhard et Brooklynn Prince jouer les jeunes orphelins qui semblent faire partie du tourment infligé à leur nouvelle nounou.

Et comme je l’ai écrit la semaine dernière en ce qui concerne La rancune (avis), les avis négatifs et sa note CinemaScore «F» n’étaient pas suffisants pour conserver ce Sam Raimi-produit, R-rating haunter de récupérer son argent, ainsi que certains. The new Grudge, réalisé par Nicolas Pesce, a un budget déclaré de 10 millions de dollars, ce qui signifie qu’il lui fallait voir environ 30 millions de dollars dans le monde avant de pouvoir déclarer son succès. Il se situe actuellement à 40 millions de dollars dans le monde et d’autres sont à venir.

le Nicolas Pesce-un film réalisé suit un détective (Andrea Riseborough) qui enquête sur un cas grave de décès suspects provenant tous d’une même maison. Une fois qu’elle est entrée, la malédiction se verrouille sur elle et ne la lâche pas.