Gretel & Hansel Featurette met en valeur la sorcellerie des personnages

La featurette Gretel & Hansel met en valeur la sorcellerie des personnages

Orion Pictures a publié une nouvelle featurette pour le prochain film d’horreur du réalisateur Osgood Perkins Gretel & Hansel qui est une nouvelle réinvention du conte de fées classique. La vidéo présente des interviews de Perkins avec le casting principal alors qu’ils parlaient de la façon dont la sorcellerie joue un rôle important dans le film. Avec Sophia Lillis et Alice Krige, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

CONNEXES: Je ne suis pas d’accord avec Netflix: des photos de premier regard et la date de la première dévoilées!

Une autre tournure du conte classique des frères Grimm, Gretel & Hansel se déroule il y a longtemps dans une campagne de conte de fées lointaine et racontera l’histoire d’une jeune fille qui mène son petit frère dans un bois sombre à la recherche désespérée de nourriture et de travail, pour tomber sur un lien de mal terrifiant.

Gretel & Hansel étoiles Sophia Lillis (IT: Chapitre deux) comme Gretel, Sammy Leakey (MèrePèreFils) comme Hansel, Alice Krige (Silent Hill) en tant que Holda, Jessica De Gouw (La Flèche) en tant que jeune Holda et Charles Babalola (La légende de Tarzan) en tant que The Hunter.

CONNEXES: La nouvelle bande-annonce de Gretel et Hansel promet un conte de fées hanté

Le film est écrit par Rob Hayes (Chewing-gum) et sera réalisé par Osgood Perkins, qui est surtout connu pour avoir écrit et réalisé des films d’horreur La fille de Blackcoat avec Emma Roberts et Kiernan Shipka et Je suis la jolie chose qui vit à la maison avec Ruth Wilson.

Gretel & Hansel suit son fil d’Ariane dans les salles le 31 janvier.