«Gretel & Hansel» pourrait lancer un sombre «univers de conte de fées» [Exclusive]

Avec ce week-end Gretel & Hansel, Orion Pictures donne une nouvelle tournure sombre au conte de fées classique des frères Grimm.

La nouvelle version retourne le script du conte de fées classique d’une manière sombre et tordue, donnant cette fois à Gretel – joué par l’informatique: la première star du chapitre 1 Sophia Lillis – les projecteurs et se concentrant sur son voyage comme un véritable conte de passage à l’âge adulte avec une touche unique et terrifiante.

Réalisateur Osgood Perkins est apparu en tant qu’invité sur «The Boo Crew» podcast (abonnez-vous sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher, RSS) et nous dit que l’histoire de Gretel ne pourrait être qu’un début.

“Sans en dire trop … mon idée était de créer notre propre monde de conte de fées, notre propre univers de conte de fées”, raconte Perkins au podcast de Bloody.

“Je ne veux pas dire Shrek, mais vous savez comment Shrek est tous les contes de fées, ils coexistent tous, et vous êtes dans ce monde enchanté? Donc, l’idée est de suggérer qu’il n’y a pas que [this] un [place], il y a des entités tout autour et des références à d’autres contes de fées », ajoute-t-il,« et les gens disent des choses, et il y a quelques œufs de Pâques dans le film qui font référence à d’autres films et choses plus anciens.

“L’idée est que Gretel pourrait certainement sortir de ce film et avoir plus de problèmes.”

Écoutez ici et continuez ci-dessous pour en savoir plus, avec des spoilers…

En fait, notre propre William Bibbiani a également parlé à Perkins, qui a parlé d’une séquence spécifique dans le film qui préfigure la possibilité d’un univers de conte de fées. (Avertissement de spoiler extrême.)

“Nous avons donc introduit l’idée du chasseur, en quelque sorte ce que vous dites, pour renverser le chasseur en quelque sorte”, a révélé Perkins. “Pour dire, voici un gars qui, généralement, parce que dans les contes de fées, le chasseur sauve tout le monde et est idéalement placé pour secourir les gens qui ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Le chasseur est évidemment la personne qui ouvre le loup et laisse sortir la grand-mère du Petit Chaperon Rouge, et je voulais dire oui, voici le chasseur. Il est très impressionnant. Et maintenant il est parti. Ce n’est pas notre réponse. Il n’est la réponse à rien pour nous. Donc, dans un sens, c’était pour le présenter uniquement dans le but de le perdre ensuite. »

“Ensuite, le script est venu à moi, c’était beaucoup plus évolué … il y avait beaucoup plus à cette séquence et ça a commencé à ressembler à un petit lambeau de peau, où nous divergions trop de l’élan vers l’avant”, ajoute Perkins, qui explique son intention finale avec la scène. «Alors oui, l’idée est la suivante. L’idée est que dans un conte de fées, tout est potentiellement magique. Tout est potentiellement enchanté, non? Donc l’idée d’avoir quelqu’un qui est humain ou non, fantomatique ou non, ou vivant ou mort ou quoi, est pour moi … c’est juste un soldat d’enchantement. C’était comme ça qu’il devait jouer. »

Il serait incroyablement excitant de voir Gretel de Lillis devenir le rôle et combattre d’autres horribles monstres Grimm du loup à Rumpelstiltskin. Ce que vous dites?

Écoutez l’interview d’une heure «Boo Crew» ici…

