«Gretel & Hansel» se dirige vers le numérique en avril et le Blu-ray en mai

L’un des meilleurs films d’horreur de cette année n’a pas été vu par beaucoup de gens dans les cinémas, mais Osgood Perkins« Gretel & Hansel trouvera bientôt son public en vidéo maison.

Après avoir gagné 21 millions de dollars au box-office mondial au début de cette année, nous avons appris que l’adaptation sombre du conte de fées déjà sombre se dirigeait vers Digital le 7 avril.

Gretel & Hansel arriveront ensuite sur DVD et Blu-ray le 5 mai.

La seule fonctionnalité spéciale incluse est une featurette «Storybook».

[Review] «Gretel & Hansel» lance un sort Moody, High-Concept

Réalisé par Osgood Perkins, le film est une terrifiante réinvention du conte de fées bien-aimé des frères Grimm pour une nouvelle génération.

«Il y a longtemps, dans une campagne lointaine de contes de fées, une jeune fille conduit son petit frère dans un bois sombre à la recherche désespérée de nourriture et de travail, pour tomber sur un lien de mal terrifiant.»

D’après Orion Pictures de MGM, les stars de cinéma Sophia Lillis (IT, IT: Chapter 2) en tant que Gretel, nouveau venu Samuel J. Leakey comme Hansel et Alice Krige (Star Trek: First Contact) en tant que The Witch.