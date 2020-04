– Grettell Valdez, à 43 ans, il semble que le temps ne passe pas par elle

.-

Tout au long de sa carrière, Grettel Valdez Elle s’est avérée être l’une des actrices les plus polyvalentes sur le petit écran, où elle a joué toutes sortes de rôles, d’une femme tendre, au pire méchant.

Mais l’artiste mexicaine attire également l’attention pour sa beauté et sa silhouette galbée et bien qu’elle soit déjà une mère, Grettel peut se vanter d’une silhouette galbée et à 43 ans, elle est plus belle que jamais.

Preuve en est les photos que Valdez télécharge sur son compte Instagram, où en plus de montrer quelques images de son passé, il donne l’impression que le temps ne passe pas, car il a l’air tout aussi jeune et spectaculaire.

