Grettell Valdez reçoit un joli message de son fils après une quarantaine avec son père

L’actrice mexicaine Grettell Valdez est actuellement manquant à son fils Santino Borghetti, comme on le sait, on le trouve dans mise en quarantaine avec son père Pato Borghetti et Odalys Ramírez.

Il y a une semaine, la nouvelle a été publiée que Duck et Odalys avaient publié positif pour le test du coronavirusMalheureusement, lorsque cela s’est produit, son fils Santino était avec eux deux, il a donc dû être mis en quarantaine avec son père.

Le fils aîné de Grettell avec ses frères Gia y Rocco ils trouvent un bon état santé et ne sont pas infectés.

Par tristesse, l’actrice se retrouve séparée de son fils après cela, mais elle est aussi isolement volontaire pour éviter toute contagion.

Étant à une semaine de sa mère, il est évident que les sentiments viennent et commencer à elle me manque, donc Santino a écrit un joli message pour elle.

Dans la image que le petit publié sur son compte Instagram officiel sort à côté de sa mère pendant qu’ils sont étreindre.

Maman disparue, je t’aime “, a-t-il écrit dans le post.

Jusqu’à présent, il a plus de 20 mille likes de la famille, des amis et des disciples et un bon nombre messages d’encouragement et un soutien pour lui.

D’autre part, Grettell a également partagé sur son compte Instagram un belle photo à côté de son fils car le manque d’être avec lui est notoire.

Il y a des jours plus difficiles que d’autres et c’est l’un de ceux qui me manque beaucoup “, écrit-il à côté de l’image.

Les commentaires étaient des centaines, où ils soulignent qu’il est le meilleur pour les deux et bientôt ils seront de nouveau ensemble.

Avec Dieu en avant, tout ira bien et vous l’aurez bientôt avec vous, en tant que mère, je me mets à votre place et je vous comprends parfaitement, Dieu est avec vous et nous tous … foi beaucoup de foi “, a écrit un disciple.

Grettell est très clair que son fils Santino est plus que sûr et très bien soigné à la maison de son père; Cependant, il est évident que la distance cause nostalgie.

