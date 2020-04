– Grettell Valdez révèle pourquoi il ne parle pas à sa belle-famille

.-

Fiera Lasa / Mezcalent.com – Même si à plusieurs reprises elle a dédié des messages d’amour sur ses réseaux sociaux à son mari et affirme que son fils s’entend très bien avec lui, Grettell Valdez Il ne parle pas beaucoup de ses beaux-parents et révèle pour la première fois que c’est parce qu’il existe une très grande barrière culturelle qui empêche sa relation d’être normale.

L’actrice a fait une session de questions et réponses sur son Instagram et il y en avait deux qui ont attiré son attention et qui, involontairement, sont liées les unes aux autres, car elle a avoué qu’elle aimerait apprendre une autre langue non seulement pour grandir personnellement, mais aussi pour avoir un conversation normale avec les parents de Leo Clerc.

“Je veux suivre un cours en ligne pour apprendre le français”, a déclaré Grettell, interrogée sur ses projets de mise en quarantaine, et lorsqu’un autre fan a posé des questions sur sa relation avec sa belle-famille, elle a avoué: “Nous ne parlons pas beaucoup parce qu’ils parlent un français pur, c’est pourquoi Je veux étudier, mais ils sont tous les deux très mignons ».

Pour finir, le méchant du feuilleton «Médicos: Línea de Vida» a souligné que beaucoup de ses fans lui demandent si elle veut avoir des enfants avec son partenaire, ce à quoi elle a répondu non et a plaisanté en disant à tous ceux qui lui posaient cette question Ils devraient s’engager à l’aider à changer les couches et les autres tâches du bébé.

