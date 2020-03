“Grey’s Anatomy”: Alex et Izzie se réunissent dans Justin Chambers Farewell

La showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, l’architecte de l’épisode sur le thème très surprenant “Adieu à Alex Karev” (lire la récapitulation ici), partage ses réflexions sur le personnage – et son portraitiste, Justin Chambers – dans une nouvelle déclaration fournie à TVLine.

“Il est presque impossible de dire au revoir à Alex Karev”, reconnaît Vernoff. “C’est aussi vrai pour moi et pour tous les scénaristes de Grey’s Anatomy que pour les fans. Nous avons adoré écrire Alex. Et nous avons adoré regarder le portrait nuancé de Justin Chambers sur lui.

«Pendant 16 saisons, 16 ans, nous avons grandi aux côtés d’Alex Karev», poursuit-elle. «Nous avons été frustrés par ses limites et nous avons été inspirés par sa croissance et nous en sommes venus à l’aimer profondément et à le considérer comme l’un de nos meilleurs amis. Il va nous manquer terriblement. Et nous serons toujours reconnaissants de son impact, sur notre émission, sur nos cœurs, sur nos fans, sur le monde. »

Les seuls commentaires précédents de Vernoff concernant le départ brusque de Chambers sont venus à la fin du mois dernier lorsqu’elle a laissé entendre à Variety que trouver un moyen d’écrire de manière organique Alex était un peu difficile. «C’était un enfilage très soigneux d’une aiguille, où nous donnons un peu d’informations et de douleur à Jo», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Nous sommes, épisode par épisode, éclairant l’histoire de l’endroit où se trouve Alex. Et il nous faut encore quelques épisodes pour y arriver et donner de la clarté au public. »

Comme les téléspectateurs l’ont appris dans l’épisode de jeudi, Alex a quitté la ville pour retrouver son ex-femme Izzie – et s’installer avec leurs deux enfants (dont il n’a appris que récemment l’existence).

En confirmant sa sortie de Grey début janvier, Chambers a déclaré qu’il cherchait à «diversifier» ses «rôles d’acteur et ses choix de carrière», ajoutant: «À l’âge de 50 ans – et je suis béni de ma remarquable épouse solidaire et de cinq merveilleux enfants – c’est le moment. »