Grey’s Anatomy: Alex meurt? Saison 16, épisode 16 – Justin Chambers

Grey’s Anatomy rendra hommage à Alex Karev dans un épisode spécial sur le thème des adieux qui sera diffusé le jeudi 5 mars prochain – et nous allons jeter un premier coup d’œil à l’heure émouvante.

Intitulé “Leave a Light On”, le volet réalisé par Elisabeth R. Finch et réalisé par Debbie Allen promet de clore le scénario du personnage de longue date après le départ brutal de l’automne dernier de l’acteur Justin Chambers. On ne sait toujours pas exactement comment Grey va lier le bout lâche qu’est Alex, d’autant plus que Chambers n’était pas réellement impliqué dans la production de l’épisode en question; le dernier épisode de l’acteur a été diffusé en novembre. Mais sur la base du teaser ci-dessus, sans parler de l’énoncé cryptique laissé par la femme d’Alex Jo dans l’épisode de cette semaine, il est sûr de dire que sa fin sera aussi triste qu’expositive.

“Il m’a quitté”, a déduit Jo en larmes dans les derniers instants de l’épisode de jeudi. “Je pense qu’il s’est réveillé un jour et a ressenti le besoin de fuir sa vie et moi.”

En confirmant sa sortie de Grey le mois dernier, Chambers a déclaré qu’il cherchait à «diversifier» ses «rôles d’acteur et ses choix de carrière», ajoutant: «À l’âge de 50 ans, je suis béni par ma remarquable épouse solidaire et mes cinq merveilleux enfants, maintenant est ce moment. ”

La showrunner Krista Vernoff, quant à elle, a décrit le défi de savoir comment et quand expliquer la disparition brutale d’Alex comme «un enfilage très prudent d’une aiguille, où nous donnons un peu d’informations et de douleur à [wife] Jo », ajoutant:« Nous sommes, épisode par épisode, éclairant l’histoire de l’endroit où se trouve Alex. Et il nous faut encore quelques épisodes pour y arriver et clarifier le public. »

Regardez la promo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées et théories sur le grand au revoir d’Alex.