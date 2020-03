“Grey’s Anatomy”: Alex part – Ellen Pompeo répond à la sortie

HISTOIRES CONNEXES

Vous pouvez compter Ellen Pompeo parmi les fans de Grey’s Anatomy qui ont apprécié la douceur douce-amère d’Alex Karev.

Vendredi, dans une publication Instagram – accompagnée d’une vidéo de scènes qu’Alex et Meredith ont partagées au fil des ans -, la principale dame du drame ABC a salué le scénario de sortie conçu pour le personnage de Justin Chambers dans l’épisode du 5 mars.

À travers une série de longues lettres à Meredith, Jo et Bailey (récitées via la voix off par Chambers, qui n’apparaissait pas réellement dans l’épisode), Alex a révélé qu’il avait renoué avec l’ancien amour d’Izzie et vivait maintenant avec elle dans une ferme au Kansas , ainsi que leurs jumeaux, Eli et Alexis. (Lisez notre récapitulatif complet de l’épisode ici.)

«Pour moi personnellement, Karev doit retourner au début…. était le meilleur scénario possible. Il rend hommage à ces premières années incroyables et à la distribution incroyable… qui ont créé une fondation si solide que le spectacle est toujours debout », a écrit Pompeo. “Alors ne soyons pas tristes. En tant que leader intrépide [Debbie Allen] dit toujours PULL UP et célébrons les acteurs, les scénaristes et la fantastique équipe qui donnent vie à ce spectacle chaque semaine. “

Dans un sondage publié après l’épisode d’adieu d’Alex, 50% des lecteurs de TVLine ont déclaré qu’ils détestaient le départ du personnage, alors que 23% seulement l’ont aimé et 26% sont tombés quelque part au milieu. (Quant à nous? Nous avons trouvé la sortie d’Alex assez satisfaisante.)

La showrunner de Grey, Krista Vernoff, a également publié une déclaration après l’épisode de jeudi, admettant qu ‘«il est presque impossible de dire au revoir à Alex Karev… Nous avons adoré écrire Alex. Et nous avons adoré regarder le portrait nuancé de Justin Chambers sur lui. »

