“Grey’s Anatomy” Amelia garde le bébé papa mystère – Questions TV

1 | Aussi bien une star invitée des Blue Bloods que Lyle Lovett, y avait-il des gens qui disaient que son Texas Ranger n’avait pas prononcé?

2 | MacGyver a-t-il fait une démonstration aux téléspectateurs – si tout va bien une fois pour toutes! – que lorsqu’une équipe de professionnels est «embauchée» pour «tester» un système de sécurité haut de gamme en volant quelque chose de très précieux, elle n’est jamais vraiment engagée pour tester un système de sécurité?

3 | Fans d’Outlander, avez-vous fait la paix avec l’idée que Claire et Jamie ne vieilliront visiblement jamais? Et les flashbacks de leur mariage lors de la première de la saison l’ont-ils prouvé?

4 | Pourquoi Ralph Outsider n’aurait-il pas informé Holly de Claude Bolton? Le fait que Terry Maitland ait égratigné Claude après le meurtre de Frankie Peterson n’est-il pas un énorme détail à laisser de côté? Aussi, à quel point le visage de Holly était-il adorable quand Andy est venu la voir? Et quelqu’un d’autre craint-il qu’Andy ne s’en sorte pas vivant?

5 | Sur la liste de lecture extraordinaire de Zoey, la mémorisation de l’automne de la commande de café de Max n’aurait-elle pas été plus impressionnante si la commande était compliquée, et pas seulement du café noir?

6 | Sur Batwoman, comment non seulement Sophie mais aussi le père de Mouse ont retrouvé Beth (et mis en place des positions de tireurs d’élite!) Immédiatement après qu’elle et Luke soient sortis des tunnels des chauves-souris?

7 | Pouvons-nous simplement choisir de croire que Logan Echolls a été transféré au département du shérif de L.A. (comme le suggère All Rise de lundi)?

8 | Sur Manifest, après avoir réalisé que la boîte de nuit était clairement un piège, pourquoi Ben et / ou Mick n’ont-ils pas immédiatement poussé les gens dehors? Au lieu de chercher à obtenir des deuxième et troisième avis?

9 | Sur This Is Us, s’il faisait si froid dans la tempête de neige, pourquoi les Big Three ont-ils choisi de rester à l’extérieur pendant qu’ils triaient la capsule temporelle? (Les habitants de Californie, Kevin et Kate, en particulier, ne seraient-ils pas entrés le plus rapidement possible?) De plus, pouvons-nous dire que Baby Jack s’est étouffé parce que Toby a servi ses œufs directement de la poêle chaude?

10 | Comment est-il possible que le Dan des Conners ait perdu le contact avec Ed Jr. pendant 20 ans alors que la mère d’Ed Jr., Crystal, reste une amie de la famille? Et n’aurait-elle pas dit à Dan que son père est décédé avant de le lire dans les nécrologies? Ou devons-nous supposer qu’Ed Sr. et Crystal ont divorcé et que Crystal a été séparée de son fils?

11 | À l’intérieur du miroir de Flash, où “tout” (y compris le texte du magazine) est en arrière, les cheveux d’Iris ne devraient-ils pas être séparés de l’autre côté?

12 | La partie la plus folle des Legends of Tomorrow de cette semaine était-elle que les MTV Movie Awards étaient toujours d’actualité en 2044? Quelqu’un est-il en train de se battre quand le spectacle passe des histoires A légères et idiotes à tout ce qui est sombre, inquiétant et criard? Et est-ce que l’accent français honteux que Courtney Ford a décrit vous a rappelé Sacha Baron Cohen dans Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby?

13 | Comment McGee de NCIS a-t-il su qu’il avait trouvé un talon de billet Star Wars original quand, en 1977, les théâtres génériques «ADMIT ONE» usagés ont volé un rouleau?

14 | La star invitée de Criminal Minds, Ben Savage, est-elle si étrangement une jeune Mandy Patinkin que vous souhaiteriez avoir une série de préquelles sur les premiers jours de Gideon et Rossi?

15 | Regarder le Rob de Boston survivre travailler sa magie est à la fois revigorante et frustrante – combien de temps la tribu permettra-t-elle à sa dictature de fonctionner? Et avez-vous été impressionné par la façon dont Denise a caché sournoisement son idole d’immunité après que Rob a forcé tout le monde à vider leurs sacs?

16 | Sur Star Trek: Picard, avez-vous été surpris de voir Picard et Seven of Nine si copieux, alors qu’ils ne s’étaient jamais croisés lors d’un précédent spectacle Trek? Et comment le reste de la distribution s’est-il empêché de rire quand Patrick Stewart a adopté cet accent français ridicule?

17 | Est-ce un peu moyen pour Amelia de Grey’s Anatomy de décider de ne jamais apprendre la paternité de son bébé alors que les deux pères potentiels auraient non seulement accepté mais voulu un rôle dans la vie de leur enfant? De plus, pouvons-nous supposer que l’émission a déjà utilisé la messagerie vocale d’Alex, ou avaient-ils besoin d’obtenir un son similaire ou de coudre le vieux dialogue de Justin Chambers?

18 | Quelle scène de Young Sheldon avez-vous trouvée la plus émotionnelle: Quand George père et Sheldon ont canalisé le capitaine Kirk et M. Spock à bord du vol pour Pasadena, ou quand votre père et votre fils se tenaient dans la cafétéria Caltech de The Big Bang Theory?

19 | Quand maman de Christy a brièvement envisagé de congeler ses œufs et d’avoir un jour un autre enfant, pourquoi Bonnie n’a-t-elle pas pensé à mentionner qu’elle avait encore un fils adolescent nommé Roscoe que nous n’avons pas vu depuis près de trois ans et demi ? Et votre cœur a-t-il failli se briser lorsque Jill, qui avait auparavant perdu un enfant en famille d’accueil pour la mère biologique de l’enfant, a découvert qu’elle n’avait pas d’œufs viables pour avoir son propre enfant?

20 | Si vous savez que Tommy de CBS filme en fait à New York, êtes-vous distrait en cherchant comment il simule les scènes de Los Angeles en plein air?

21 | Avec tout le respect que je dois à Hulu (et Outmatched): Quoi?

22 | Sur Superstore, était-ce bien Emily Deschanel de Bones qui a raconté le livre audio du PDG de Zephra?

23 | Lorsque Karlie Kloss, de Project Runway, a dit aux concepteurs: «Ne t’emballe pas», vous êtes-vous soudain rendu compte que personne d’autre que RuPaul ne devrait jamais essayer de répéter cette ligne?

