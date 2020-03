Grey’s Anatomy and Coronavirus: Shortened Season 16’s Missing Episodes

Grey Sloan Memorial ferme ses portes plus tôt que prévu. La finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy sera maintenant diffusée le jeudi 9 avril (ABC, 9 / 8c), a appris TVLine.

Le changement d’horaire majeur résulte de la décision d’ABC de ne pas reprendre la production de la saison 16, qui a été interrompue plus tôt ce mois-ci en réponse à la crise des coronavirus. Vingt et un des 25 épisodes ont été achevés lorsque la production a été arrêtée; le statut des quatre épisodes restants de la saison 16 est à déterminer. (Cliquez ici pour une liste complète des autres premières finales.)

Ni Station 19 ni How to Get Away With Murder (qui reprend sa saison d’adieu le 2 avril et les finales le 14 mai) ne sont affectés par les changements de programmation de Grey.

Cela signifie que Grey’s n’a plus que deux nouveaux épisodes à diffuser cette saison: “Sing It Again” du 2 avril, dans lequel Owen et Link traitent une femme plus âgée qui se réveille de la chirurgie et ne peut pas arrêter de chanter, et “Put on a” du 9 avril Happy Face », qui servira désormais de fin de saison.

Voici ce que les fans peuvent attendre de la nouvelle finale, selon le synopsis officiel d’ABC: «Link essaie de convaincre Amelia de se détendre pendant la dernière étape de sa grossesse; Hayes pose à Meredith une question surprenante; Owen fait une découverte choquante. “

“Par prudence, la production est immédiatement reportée sur Grey’s Anatomy”, a déclaré la showrunner / EP Krista Vernoff, la réalisatrice / EP Debbie Allen et la productrice James Williams dans une lettre aux acteurs et à l’équipe du drame ABC le 12 mars. ” Nous rentrons chez nous depuis au moins deux semaines et attendons de voir comment évolue la situation des coronavirus. Cette décision a été prise pour assurer la santé et la sécurité de l’ensemble des acteurs et de l’équipe et la sécurité de nos proches en dehors du travail, et elle a été prise conformément à la suggestion du maire Garcetti de ne pas nous rassembler en groupes de plus de 50 personnes.

“Restez en sécurité, restez en bonne santé, restez hydraté, restez à la maison autant que possible et lavez-vous les mains fréquemment”, a ajouté le trio. «Veuillez prendre soin de vous et des autres. Au fur et à mesure des mises à jour, nous vous tiendrons informés. Merci pour tout ce que vous faites!”

Quels sont vos espoirs pour les deux derniers épisodes de Grey’s Anatomy cette saison? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.