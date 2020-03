“Grey’s Anatomy” Camilla Luddington Enceinte: Jo aura-t-elle le bébé d’Alex?

Camilla Luddington, vétérinaire de Grey’s Anatomy, a annoncé lundi qu’elle était enceinte de son deuxième enfant – ce qui, si la série ABC devait l’écrire, jetterait certainement une balle courbe à son futur mari, Alex.

Issu de la séparation abrupte des chemins de l’acteur Justin Chambers avec Grey’s, l’épisode du 5 mars a révélé – via une série de lettres manuscrites du doc ​​MIA que les personnages se lisaient à l’écran – qu’il avait renoué avec l’ancien amour Izzie et était vit maintenant avec elle au Kansas, avec leurs jumeaux de 5 ans, Eli et Alexis.

Alex a écrit à sa femme Jo «qu’il semblait que le temps ne s’était pas écoulé» quand il s’est reconnecté avec Izzie après des années de silence. Et s’il venait juste de lui manquer sa première femme, ce serait une chose. Mais elle avait eu ses enfants, via les œufs qu’Alex avait fécondés quand Izzie luttait contre le cancer. «Je dois donner à ces enfants la famille que vous et moi n’avons jamais eue», a-t-il dit à Jo. «Quand je t’ai dit que je t’aimais, je le pensais, mais Izzie a nos enfants.» Ergo, les documents de divorce ci-joints et signés. #Ouch #StillTooSoon

Aussi divertissant que cela puisse être de spéculer que Grey’s écrira dans la deuxième grossesse de Luddington (après avoir tourné autour de sa première, pendant la saison 13), et donnera ainsi naissance à un paquet rebondissant d’ironie dramatique, le fait est que la série est restée cachée la grossesse de l’actrice depuis des mois déjà, a révélé Luddington. Il semblerait donc que le navire a navigué…?

Luddington et son mari Matt ont une fille, Hayden, qui aura 3 ans en avril.