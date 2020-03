“Grey’s Anatomy”: Coronavirus arrête la production de la saison 16

Ajoutez Grey’s Anatomy à la liste croissante des séries télévisées suspendant la production en raison de la pandémie de coronavirus.

“Par prudence, la production est immédiatement reportée sur Grey’s Anatomy. Nous rentrons chez nous depuis au moins deux semaines et attendons de voir comment évolue la situation des coronavirus », a déclaré la showrunner / EP Krista Vernoff, la réalisatrice / EP Debbie Allen et le producteur James Williams dans une lettre aux acteurs et à l’équipe du drame ABC. “Cette décision a été prise pour assurer la santé et la sécurité de l’ensemble de la distribution et de l’équipe et la sécurité de nos proches en dehors du travail, et elle a été prise conformément à la suggestion du maire Garcetti de ne pas nous réunir en groupes de plus de 50 personnes.

“Restez en sécurité, restez en bonne santé, restez hydraté, restez à la maison autant que possible et lavez-vous les mains fréquemment”, a ajouté le trio. «Veuillez prendre soin de vous et des autres. Au fur et à mesure des mises à jour, nous vous tiendrons informés. Merci pour tout ce que vous faites!”

L’arrêt s’est produit après la production du 21e épisode de la saison 16. Il reste encore quatre épisodes à tourner.

D’autres émissions interrompent leur travail en raison de l’épidémie de coronavirus The River’s CW, Russian Doll de Netflix et The Morning Show d’Apple TV +.

