“Grey’s Anatomy” Ellen Pompeo sur Justin Chambers Shocking Exit

Ellen Pompeo a parlé: la sortie inattendue de Justin Chambers de Grey’s Anatomy marque l’une des plus grandes pertes de la série de longue date.

TVLine, le 10 janvier, a confirmé que le dernier épisode mettant en scène Chambers, un acteur original, avait déjà été diffusé le 14 novembre. (Dans l’épisode suivant, les téléspectateurs ont appris qu’Alex Karev était rentré chez lui pour prendre soin de sa mère malade.) Le fait que Chambers ne reçoive pas une émission appropriée à l’écran suggère que son départ est intervenu brutalement et sans préavis.

Samedi, près de 24 heures après l’annonce de la nouvelle, le responsable de Grey, Pompeo, a commenté un tweet de Vanity Fair qui postulait que le drame le mieux noté (et le numéro 2 de la chaîne de télévision générale) d’ABC “est sur le point de ressentir l’une de ses plus grandes pertes à ce jour, “En disant:” Des mots plus vrais n’ont jamais été prononcés “- ses premiers commentaires à ce sujet.

Dans une déclaration de vendredi, Chambers lui-même a déclaré: «Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tellement marqué ma vie au cours des 15 dernières années. «Depuis quelque temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse solidaire et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant le moment. Alors que je quitte Grey’s Anatomy, je tiens à remercier la famille ABC, Shonda [Rhimes], les membres de la distribution originale Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste de la distribution et de l’équipe incroyables, passées et présentes, et, bien sûr, les fans pour une balade extraordinaire. “