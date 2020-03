Grey’s Anatomy fait don de son matériel médical aux hôpitaux pour lutter contre le coronavirus | Instagram

La production de la célèbre série Grey’s Anatomy a décidé de rejoindre les milliers d’actions de solidarité et a fait don de ses fournitures médicales aux hôpitaux qui n’ont pas assez de matériel pour soigner les patients atteints de COVID-19.

La productrice exécutive Krista Vernoff était en charge de annoncer que tous les matériel sanitaire qu’ils utilisent dans les enregistrements et leur costumes de fiction sera remis aux institutions.

En effet, aux États-Unis, il existe manque d’éléments de base pour les médecins de traiter les personnes infectées par le coronavirus.

Cela pourrait vous intéresser: Chiara Ferragni fait un don millionnaire à l’hôpital pour le coronavirus

Nous sommes submergés par la gratitude de nos travailleurs pendant cette période incroyablement difficile », a déclaré Krista dans un communiqué.

Ce n’est pas la seule série qui a décidé d’aider, puisque «Station 19», le spin-off qui parle de l’histoire médicale des pompiers, a également décidé donnez vos accessoires pour lutter contre le coronavirus et aider à faire face aux pénuries de matériel comme The Resident et The Good Doctor.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Nous avons eu la chance d’avoir environ 300 des masques N95 convoités et ils ont été donnés à nos pompiers locaux », a expliqué le producteur de la Station 19.

Ellen Pompeo, protagoniste de la série de Greys Anatomy, est actuellement en quarantaine et en a profité pour envoyer un message sur son compte officiel Instagram à tous ses disciples pour sensibiliser la société y féliciter le personnel de santé qui travaille et ne peut pas être à la maison.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Beaucoup de gens ont le privilège de rester à la maison et de mettre en quarantaine, mais pas les médecins et les infirmières. Merci beaucoup de prendre soin de nous, nous vous aimons. Restez en sécurité. ” Ellen Pompeo a écrit dans son article.

La vie de millions de les gens partout dans le monde ont été touchés et les vêtements médicaux étant de plus en plus vendus, ces dons sont très favorables aux hôpitaux.

Vous pouvez également lire: Rihanna a fait un don de 5 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus

.