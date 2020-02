“Grey’s Anatomy”: Je l’ai tué avec ma gaieté – Meilleures citations télé

Vous ne trouverez pas de catégorie Best TV Dialogue lors de la diffusion des Oscars ce soir (comme c’est impoli!), Mais vous trouverez les gagnants ici, dans notre dernière galerie Quotes of the Week. (Cependant, nous ne pouvions pas choisir un seul vainqueur, donc c’est une égalité à 21. Règles, schmules.)

Malheureusement, nos prix n’ont ni tapis rouge ni trophées brillants. Mais ils incluent certains des moments télévisés les plus mémorables des sept derniers jours, issus de drames, de comédies et de séries non scénarisées.

Cette fois-ci, nous avons les habitudes alimentaires controversées de Larry sur Curb Your Enthusiasm, un surnom de type audacieux dont tout enfant de 12 ans qui se respecte se moquerait, Josie (légèrement inquiet) crie à son ancien terrain de prédilection sur Katy Keene et une blague politique parfaitement synchronisée sur Law & Order: Special Victims Unit.

Également en vedette dans le résumé de cette semaine: doubles doses de Grey’s Anatomy, Brooklyn Nine-Nine, The Bachelor et The Flash, ainsi que des extraits sonores de The Masked Singer, Legends of Tomorrow, Station 19 et plus encore.

