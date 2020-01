«Grey’s Anatomy» jette Shoshannah Stern dans la saison 16 – Lauren Riley

Grey’s Anatomy met en scène Shoshannah Stern: le vétéran de Supernatural sera la vedette dans un prochain épisode du drame ABC de longue date.

Stern jouera le Dr Lauren Riley, un expert en diagnostic qui aide DeLuca avec un patient soi-disant «incurable». L’épisode, réalisé par la star de Grey Jesse Williams, sera diffusé le jeudi 13 février à 9 / 8c.

Connu pour avoir joué le chasseur Eileen Leahy sur Supernatural, Stern est également apparu sur Weeds, Jericho et la dramatique Sundance This Close, que l’actrice sourde a également co-créée avec Josh Feldman.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Hulu a abandonné les plans d’une paire de séries animées de Marvel Comics, Howard the Duck et Tigra & Dazzler, selon notre site sœur Variety. La série a été annoncée pour la première fois en décembre, avec le M.O.D.O.K de Marvel. et Hit Monkey, qui sont toujours en préparation.

* Kelli Berglund (Now Apocalypse) a rejoint le drame de lutte Starz Heels, avec Stephen Amell (Arrow), notre site frère rapporte Deadline. L’actrice incarnera un valet de lutteur de 20 ans qui aspire à concourir elle-même en tant que lutteuse.

* Le mystère en deux parties Le cheval pâle d’Agatha Christie, avec Rufus Sewell (L’homme au haut château), fera ses débuts aux États-Unis sur Amazon Prime Video le vendredi 13 mars. Regardez une bande-annonce:

* Freeform a publié une bande-annonce pour son film de même sexe pour la Saint-Valentin The Thing About Harry, diffusé le samedi 15 février à 8 / 7c:

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?