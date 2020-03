Grey’s Anatomy: Justin Chambers fait ses adieux à Alex —Saison 16 épisode 16

HISTOIRES CONNEXES

L’ensemble Grey’s Anatomy a eu une réaction «émotionnelle» en apprenant que le membre original de la distribution Justin Chambers avait vérifié après 16 ans, révèle la co-star Chris Carmack.

“La communauté de Grey est définitivement une famille et se soutient les uns les autres”, a déclaré l’acteur à People.com. “Il y a eu des retombées émotionnelles parmi les acteurs et l’équipe lorsque nous l’avons découvert.”

Faisant écho au sentiment de la principale dame de Grey Ellen Pompeo, Carmack dit qu’il était fan de l’épisode hommage Alex polarisant et flashback de cette semaine, qui a révélé que le docteur MIA de Chambers avait secrètement retrouvé son premier amour, Izzie. “C’était vraiment très beau de regarder en arrière Alex Karev et ses 16 ans de vie dans la série”, s’extasie-t-il.

«Le regarder, Meredith et leur premier faire le tour, lui et Izzie. C’est incroyable de voir un flashback d’il y a 16 ans qui a été tourné dans le cadre de l’émission de télévision. C’était très tangible et émotionnel. »

Pour l’avenir, Carmack prédit que la future ex-femme d’Alex, Jo, rebondira éventuellement après l’épreuve. “Jo est un

caractère dur », soutient-il. «Elle est venue si loin et a tellement grandi. Elle est une survivante, elle peut se débrouiller seule. Je pense qu’elle va sortir de la fumée de tout ça … C’est un cookie puissant. Elle a beaucoup à donner au monde et à la communauté médicale et aux patients de Gray Sloan. »

