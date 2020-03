Grey’s Anatomy: Katherine Heigl avoue pourquoi elle a quitté la série | Instagram

La série Grey’s Anatomy est tombée amoureuse de milliers de personnes, mais malheureusement Izzie Stevens, joué par Katherine Heigl pas tout à fait, et étonnamment, il est revenu dans cette dernière saison pour un chapitre important.

Cette grande série est sans aucun doute l’une des le plus important du petit écran, avec 15 ans à l’antenne et 16 saisons a atteint le cœur de tous les fans.

Après 10 saisons qui se sont écoulées, Katherine est revenue pour faire partie de l’épisode d’adieu d’Alex Karev, ce qui a causé beaucoup remuer e non-conformité par les fans de la série.

Le dernier chapitre de la saison 16, ils ont fait leurs adieux d’un personnage que tout le monde aimait, Alex Karev, qui a été joué par Justin Chambers et à la surprise générale, Izzie Stevens est réapparu après si longtemps.

C’est pourquoi il y avait tant de doute parmi tous les pourquoi avait-il quitté la série à l’époque et pourquoi il est réapparu.

Comme indiqué par The New York, tout a commencé lorsque l’actrice a retiré son nom des Emmy Awards en 2008 car il a dit qu’il n’était pas d’accord avec la reconnaissance et ne la méritait pas.

Je ne pensais pas qu’ils m’ont donné le bon matériel cette saison pour garantir une nomination aux Emmy et c’est un effort pour maintenir l’intégrité de l’organisation de l’académie, j’ai retiré mon nom du concours “, a commenté Katherine.

L’actrice a ajouté que ce n’était pas juste Saisissez l’opportunité d’une autre actrice qui a vraiment démontré tout son travail.

Comme prévu, une telle décision a été très mal reçue par ses collègues et bien sûr par Shonda Rhimes.

Katherine Il a quitté le programme en 2010 et il s’est excusé auprès du producteur en privé pour ce qui s’est passé.

Je suis allé parler à Shonda et j’ai dit: siento, je suis vraiment désolé. Ce n’était pas vrai et je n’aurais pas dû dire cela. Je regrette de l’avoir rendu public », a déclaré l’actrice de l’époque.

Katherine a continué à apparaître dans la série pendant quelques mois de plus après ce qui s’est passé, mais malheureusement son contrat n’a pas été renouvelé.

À un certain niveau, cela faisait mal et à un autre niveau, je n’étais pas surpris. Quand les gens vous montrent à quoi ils ressemblent, vous devez les croire. », A déclaré Rhimes à Oprah Winfrey dans une interview.

