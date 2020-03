«Grey’s Anatomy»: Link et Amelia ayant un bébé – Meilleures citations télé

Regardons les choses en face: nous pensons tous au coronavirus en ce moment. Et comme vous le verrez dans notre dernière compilation Quotes of the Week, de nombreuses personnalités de la télévision en ont également parlé.

Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Wendy Williams faisaient partie de ceux qui ont abordé la crise des coronavirus dans leurs derniers épisodes, et vous trouverez ces extraits sonores inclus dans la galerie ci-jointe. Cependant, les séries scénarisées nous ont fait rire et / ou pleurer sur des sujets non-COVID (et à première vue, nous devrions savourer ces nouveaux épisodes tant que nous le pouvons).

Parmi les dialogues mémorables qui ont eu lieu cette fois-ci: la révélation déchirante du bébé papa d’Amelia sur Grey’s Anatomy (lire le récapitulatif), l’idée de Mo pour une nouvelle série procédurale sur la liste de lecture extraordinaire de Zoey, une remarque Rookie qui aurait probablement pu ne pas être dite et un échange de licence qui pourrait en fait avoir livré la finale la plus dramatique de tous les temps.

Des doses doubles de Black Lightning et de The Walking Dead sont également incluses dans le résumé de cette semaine, tout comme des moments citables de Survivor, The Flash, Good Girls, Full Frontal With Samantha Bee et d’autres émissions.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!