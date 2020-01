Grey’s Anatomy Pac-North Spinoff? Krista Vernoff établit un record

HISTOIRES CONNEXES

Si ABC veut ajouter un autre spin-off de Grey’s Anatomy à sa gamme, il n’aura pas à chercher loin. Le Pacific Northwest General, récemment introduit, un concurrent de l’hôpital primaire de la série, Grey Sloan Memorial, crie pratiquement «le troisième rejeton de Grey» (à la suite de la fin du Private Practice et de l’actuelle Station 19). En fait, la saison 16 a déjà vu trois des personnages établis de la série – Alex, Richard et Owen – faire défection à Pac-North. Et ce n’est qu’à moitié fini.

Bien que la showrunner de Grey, Krista Vernoff, qui a également pris en charge la station 19, admette qu’elle «aime entendre» tout le bavardage dérivé de Pac-North, elle insiste: «Je ne le fais pas tourner». Plutôt, Pac-North était simplement une création nécessaire dans le sillage de la finale de Grey de la saison dernière, dans laquelle Bailey a distribué des slips roses comme s’ils étaient des gommages.

«Il est né de la question:« Que se passe-t-il lorsque Bailey licencie tout le monde? », Explique Vernoff. “En tant que showrunner, vous ne pouvez pas simplement virer quatre personnes et dire” Psych! Ils sont tous de retour au travail! »Nous avons donc dû trouver ce qui pourrait vraiment arriver, et Pac-North est né.»

Pour l’avenir, Vernoff taquine qu’elle a des «plans amusants» pour l’intrigue Pac-North à mesure que la saison 16 progresse. Mais bien sûr, son idée de “plaisir” pourrait être différente de celle de son chef assiégé Alex. «Cet hôpital», conclut-elle en riant, «est un gâchis.»