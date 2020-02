“Grey’s Anatomy” Saison 16, épisode 12: “The Last Supper”

Grey’s Anatomy n’a pas préparé un repas aussi tendu que celui de jeudi, The Last Supper. Jackson et Maggie pensaient qu’ils seraient assis à une célébration de l’anniversaire de leurs parents. Vic et Dean de Station 19 étant à portée de main comme dommages collatéraux – mais comme les téléspectateurs réguliers auraient pu le prévoir, la réunion s’est avérée être plus une rupture. Continuez à lire, et je vous fournirai les détails, cours par cours.

“VOUS ÊTES CLAIREMENT DANS L’HUMEUR DE CÉLÉBRER” | Au début de l’épisode, Maggie a rencontré Jackson à Grey Sloan et a raconté sournoisement que Koracick devait réfléchir à l’opportunité de la laisser reprendre son ancien travail. À proximité, Richard et Catherine se chamaillèrent pour savoir s’ils devaient toujours dîner. Catherine a soutenu que absolument, ils devraient; même s’ils se séparaient, ils voulaient que les enfants sachent qu’ils seraient toujours une famille. (Ceci, malgré le fait que les enfants ne voulaient pas beaucoup être une famille ou même dans le même hôpital les uns que les autres.) Ce soir-là, Maggie était la première à arriver pour la «fête d’anniversaire» – et la première à remarquer la épaisseur de la tension dans le manoir. Jackson s’est présenté ensuite avec un cadeau qui a surpassé celui de sa demi-soeur / ex-petite amie. En un rien de temps, Catherine a fait couler le vin – et pas un instant trop tôt. Richard était impatient de dire à Jackson et Maggie qu’ils se séparaient. Avant qu’il ne puisse, cependant, Vic est arrivé – avec, à la surprise de Jackson, Dean.

“Saviez-vous qu’ils apportaient des rendez-vous au dîner?”, Demanda Catherine en privé à Richard. Bien sûr que non. De toute façon, ils ne pouvaient évidemment pas annoncer leurs nouvelles maintenant. En ajoutant des couverts à la table, Maggie a accusé Jackson de ne pas pouvoir être seule. Il était parti immédiatement d’avril pour elle, et même lors de sa «promenade dans la nature», il avait fini par rencontrer une femme nommée Kate. (Tu te souviens d’elle?) De retour dans le salon, Dean se moqua de Vic pour n’avoir pas prévenu Maggie qu’il venait. «Il est temps de manger», crie Catherine. Bon Dieu, quelqu’un cache les couteaux! Après avoir partagé ce qu’elle avait fait – fait? Catherine Avery a cuisiné? – crevettes scampi, elle a demandé si Vic était allergique. Non, dit Dean. “Elle va mettre quelque chose dans sa bouche.” Revenez? “Tout ce qui est de la nourriture”, a-t-il rapidement précisé. Et croyez-le ou non, les choses ont empiré à partir de là. Dean a fait l’erreur de demander si Richard et Catherine avaient été mariés lorsque Jackson et Maggie se sont rencontrés – le cadeau qui continue de donner!

«QUAND J’AI ÉTÉ EN FORMATION, ILS ONT APPELÉ [PAC-NORTH] LA MORGUE’ | À partir de là, les sujets comprenaient l’aversion de Maggie pour les gars riches (du moins ceux qui ne sont pas sur terre), le travail de Richard à Pac-North (alias la Morgue) et ce «café» que Richard avait pris avec son «ami». Plus tard , Maggie a régalé le groupe avec l’histoire de la proposition très romantique et très romantique de Catherine à Richard. (Ai-je vu les Averys s’adoucir les uns les autres?) «Vous avez eu des hauts et des bas», a noté Jackson, en portant un toast à sa mère et à son beau-père, «mais vous continuez toujours.» Ils sont, selon lui, l’étalon-or de la coupledom. Ensuite, Catherine a volé un moment seul avec Richard pour suggérer que Jackson avait raison, ils ont toujours persévéré, alors peut-être qu’ils ne devraient pas abandonner. (Je les avais vus se ramollir! Pas assez…) «Excusez-vous», a déclaré Richard. “Si vous m’aimez et que vous voulez que cela fonctionne, dites que vous êtes désolé de ne pas m’avoir soutenu car j’ai dû partir [Grey Sloan] et reconstruire ma vie. “En réponse, elle a dit:” Je suis désolée, mais … “Ce n’était pas ce qu’il voulait entendre. Il ne pensait pas que les excuses pouvaient inclure le mot «mais». Donc «c’est trop tard», a-t-il déclaré. (De tels enfants – et ils ne faisaient que s’échauffer!)

De retour à table, Catherine s’en est pris à Richard, qui était occupé à rire des textes qu’il recevait. Elle supposait qu’ils appartenaient à la «génisse Pac-North» qu’il voyait. (Ce n’est pas une façon de parler de Jasmine Guy!) Mais ils étaient en fait d’Alex, qui venait juste de donner à Webber le feu vert pour faire à Maggie une offre pour être le chef cardio de Pac-North. Était-ce cela que Catherine n’avait pas voulu discuter avec Jackson? Non, cela, sa mère a dit, c’était qu’elle et Richard se séparaient. Elle ne voulait tout simplement pas que Maggie et lui découvrent un repas-partage gratuit. Ironiquement, c’est lorsque Vic est entré chez Jackson pour réconforter sa mère qu’elle a enfin donné une chance à sa nouvelle petite amie – ainsi qu’un avant-goût de son célèbre cordonnier. Dehors, Richard confia à Maggie que oui, il pensait vraiment que c’était fini entre lui et Catherine. Mais à propos de cette offre… elle voulait la voir. “Alex pense que je vaux autant?”, S’est-elle émerveillée. “Alors je suppose que j’ai un nouvel emploi.” Quand elle est retournée à l’intérieur, elle est tombée sur Dean et l’a laissé en quelque sorte partir sans dire: “Tu es adorable. Je devrais totalement sortir avec toi. »Mais au moins Maggie s’est excusée auprès de Vic pour avoir retiré une partie de sa colère non résolue contre elle.

“SAUF POUR LE BALL GAG ET JOCKSTRAP, NOUS SOMMES BONS” | Dans l’autre intrigue de l’épisode, Levi, qui se remet toujours de son attaque de syndrome du chagrin, a appris de sa mère que son orcle Oncle Saul était sur ses dernières jambes. Comme seul Schmitt s’était vraiment bien entendu avec le grincheux, lui et Nico sont allés lui rendre visite à sa maison de retraite. Une fois sur place, Levi a découvert que l’oncle Saul était en insuffisance cardiaque terminale. Genre, vraiment en phase finale. À peine Schmitt avait-il révélé que Nico était son petit-ami que l’oncle Saul croassa. “Je l’ai tué avec ma gaieté”, haleta Levi. En raison de la tradition juive – que Schmitt avait glanée sur Google – il ne pouvait pas laisser le corps de son oncle seul jusqu’à ce qu’un autre parent arrive pour s’asseoir avec lui. Une fois que tante Gertie est arrivée, Levi a renoncé à appeler Nico son petit ami et vient de le présenter comme son ami. Puisque tante Gertie et oncle Saul avaient convenu que la fin était la fin, elle a dit à son cadavre, “Love ya, buddy” et s’est séparée. Cette nuit-là, Levi et Nico étaient toujours là, attendant toujours un parent pour les épeler, quand enfin un homme joué par Peter Strauss entra et commença à pleurer sur l’oncle Saul. L’homme mystère savait tout sur Levi… et, d’ailleurs, son petit ami. Bien sûr, Saul avait su que Levi était gay. “Il en faut un pour en connaître un”, a déclaré l’homme, qui s’appelait Daniel et qui était l’amour de la vie de Saul. Aww.

Plus tard, Daniel a révélé qu’il avait été formé à la préparation du corps de Saul et a proposé d’enseigner Levi. En fait, «ce serait un honneur», a déclaré l’homme plus âgé. Au cours du processus, Schmitt a demandé pourquoi l’oncle Saul avait été avec tante Gertie au lieu de faire une maison avec Daniel. C’était différent pour la génération de Levi, a expliqué Daniel. L’oncle Saul avait honte de lui-même. Peut-être, a théorisé Daniel, que Levi avait été avec Saul à la fin afin qu’il ne prenne plus jamais pour acquis que «vous avez la liberté qu’il ne se donnerait pas.» Alors que l’épisode touchait à sa fin, Levi était de retour à la maison et informer sa mère qu’il déménageait. Dire qu’elle l’acceptait n’était pas la même chose qu’accepter et être fier de son fils «super gay». Alors il l’a remerciée pour la nourriture et la lessive, et s’est séparé. Enfin, Catherine et Richard ont eu un dernier crachat, cette fois à propos de lui entraînant la carrière de Maggie avec la sienne. Il pourrait bien l’embaucher s’il le voulait, a-t-il dit. “Et il n’y a rien que vous puissiez faire pour m’arrêter.” En réponse, elle a appelé pour se renseigner sur l’achat de Pac-North. “C’est absurde”, a pleuré Richard. Et mesquin comme l’enfer. “Peut-être que ce sera un bon investissement”, a déclaré Catherine, “ou peut-être que je vais le fermer.” Ces enfants!

Alors, qu’avez-vous pensé de “The Last Supper”? Le comportement de Catherine et Richard? La «vengeance» de Catherine? Et à quel point notre sous-intrigue Schmico était-elle douce et stimulante?!?