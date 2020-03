Grey’s Anatomy Saison 16 se termine avec l’épisode 21

Deadline rapporte le drame médical de longue date d’ABC L’anatomie de Grey terminera la saison 16 avec l’épisode 16.21, intitulé «Mettez un visage heureux», qui servira de finale à la saison. Avant de devoir suspendre la production à l’épidémie de COVID-19, la saison devait initialement se composer de 25 épisodes, avec un bouclage de production sur l’épisode 21. La finale de la saison sera diffusée le 9 avril et a été écrite par Mark Driscoll et Tameson Duffy et réalisée par Deborah Pratt.

L’anatomie de Grey a déjà été renouvelé pour la saison 17, et il n’a pas encore été décidé si les quatre épisodes non produits de la saison 16 seront ajoutés à la commande de l’émission pour la saison prochaine ou s’ils ouvriront la saison 17 l’automne prochain.

Récipiendaire du Golden Globe Award 2007 de la meilleure série télévisée dramatique et nominé pour plusieurs Emmy Awards, dont une série dramatique exceptionnelle, L’anatomie de Grey est considérée comme l’une des grandes émissions de télévision de notre temps. Le drame médical de haute intensité suit Meredith Gray et l’équipe de médecins du Grey Sloan Memorial, qui sont quotidiennement confrontés à des décisions de vie ou de mort. Ils recherchent le réconfort l’un de l’autre et, parfois, plus qu’une simple amitié. Ensemble, ils découvrent que ni la médecine ni les relations ne peuvent être définies en noir et blanc.

L’anatomie de Grey stars Ellen Pompeo comme Meredith Gray, Justin Chambers comme Alex Karev, Chandra Wilson comme Miranda Bailey, James Pickens Jr. comme Richard Webber, Kevin McKidd comme Owen Hunt, Jesse Williams comme Jackson Avery, Caterina Scorsone comme Amelia Shepherd, Camilla Luddington comme Jo Wilson , Kelly McCreary comme Maggie Pierce et Giacomo Gianniotti comme Andrew DeLuca.

L’anatomie de Grey a été créé et est produit par Shonda Rhimes (Scandale, Comment échapper au meurtre). Bières Betsy (Scandale, Comment échapper au meurtre), Mark Gordon (Sauver le soldat Ryan), Krista Vernoff (Éhonté), William Harper, Zoanne Clack, Debbie Allen et Fred Einesman sont producteurs exécutifs. L’anatomie de Grey est produit par ABC Studios.