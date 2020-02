«Grey’s Anatomy» Saison 16 Spoilers: Jake Borelli – Levi / Nico Preview

L’épisode de Grey’s Anatomy de cette semaine promet d’être important, en particulier pour Levi de Jake Borelli. Alors que “The Last Supper” commence, “il est toujours à la maison [his bout with] le syndrome du chagrin », raconte l’acteur à TVLine. «Puisqu’il vit dans le sous-sol de sa mère, nous pouvons approfondir un peu plus leur relation… et elle lui fait savoir que son oncle, qui est une sorte de con, est en hospice.

«Elle dit essentiellement:« Si vous voulez aller faire vos adieux, ce serait le bon moment », poursuit-il. «De toute la famille de Levi, il a eu la meilleure relation avec son oncle Saul. Maintenant qu’il est sorti et fier et grandit en sa propre confiance, il décide que ce serait le bon moment pour présenter son oncle à [his boyfriend] Nico.”

Alors, le premier couple homosexuel de Grey s’en va au foyer de soins. Une fois arrivés, cependant, c’est Levi qui pourrait avoir besoin de soins de survie. “La réaction de l’oncle Saul le choque en quelque sorte”, taquine Borelli. «Nous découvrons Levi en train de parler aux autres membres de la famille et comment les autres réagissent.

“Nous avons vu un peu la réaction de sa mère à ce sujet, mais maintenant nous commençons à voir derrière le voile”, ajoute-t-il. “Sa maman est en quelque sorte d’accord avec [his sexual orientation], mais elle ne veut pas en parler avec le reste de la famille, et elle ne veut pas en dehors du sous-sol. À sa manière, elle l’a gardé dans le placard. »

“The Last Supper”, qui se concentre également sur ce que Jackson et Maggie pensent être une célébration de l’anniversaire de mariage de leurs parents querelleurs Catherine et Richard – mais ce n’est certainement pas une chose pareille – est diffusé jeudi à 9 / 8c sur ABC.