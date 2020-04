‘Grey’s Anatomy Saison 17: Jo Romance Spoilers – Camilla Luddington

HISTOIRES CONNEXES

La décision de Grey’s Anatomy de faire rebondir Jo si rapidement après la trahison d’Alex était tout aussi humaine que créative. Étant donné que la torsion est survenue peu de temps après la dépression mentale de la saison 15 du personnage, provoquée par la découverte de Jo selon laquelle elle était un produit du viol, la showrunner Krista Vernoff ne pouvait pas en toute bonne conscience envoyer le doc assiégé – ou son incarnation, Camilla Luddington – sur une autre route déchirante.

“Je ne voulais mettre personne en cause”, a déclaré Vernoff à TVLine. “[Camilla] avait si bien traversé de nombreux mois de narration très sombre, et je ne voulais pas que chacun de nous regarde Jo entrer dans un trou à nouveau. “

La remarquable résilience de Jo après avoir appris – via une lettre de Dear John, rien de moins – que son mari Alex l’avait brutalement larguée pour être avec son ex-femme Izzie et leurs jeunes jumeaux “se sentait également honnête”, soutient Vernoff, “parce que j’ai eu l’expérience dans ma vie où la douleur de ne pas savoir est bien pire qu’une vérité très douloureuse. Jo a eu tellement d’épisodes de ne pas savoir [where Alex was] que même si le [eventual] la réponse était horriblement douloureuse, il y avait un soulagement vraiment honnête [in just knowing what was up]. Obtenir une réponse lui a finalement permis de se sentir étrangement mieux qu’elle ne l’avait fait quand elle était juste dans le noir.

“Jo avait imaginé tous les pires scénarios possibles”, poursuit le PE. «Et même si l’un d’eux s’est réalisé, le simple fait de disposer des informations lui a permis d’avancer. C’était comme si elle avait fait beaucoup de deuil pour la relation dans les semaines précédant la réception de cette lettre. »

X