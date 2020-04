«Grey’s Anatomy» Saison 17: Teddy, Owen et Tom Triangle Spoilers

Bien qu’il nous ait laissé un cliffhanger helluva, le triangle Owen / Teddy / Tom de Grey’s Anatomy n’était pas censé s’arrêter brutalement comme il l’a fait lors de la finale de fortune de la semaine dernière. La révélation de la tergiversation de Teddy avec Tom – et la non-présentation ultérieure d’Owen à son mariage et celui de sa fiancée – préparaient le terrain pour les quatre derniers épisodes dramatiques et sinueux (et maintenant abandonnés).

“Cette [triangle] était très répandue dans la moitié arrière de cette saison, et certainement répandue dans ce qui allait être les quatre prochains scripts », a déclaré la showrunner Krista Vernoff à propos de la chaîne finale malheureuse et non produite des épisodes de la saison 16, qui ont été supprimés en raison à la crise COVID-19. “Je me sens un peu mal pour [Teddy’s portrayer] Kim Raver que nous avons dû mettre fin à l’histoire où nous l’avons fait, parce que j’ai l’impression qu’elle va absorber beaucoup de haine de fans tout l’été. »

Une telle réception potentiellement dure serait en partie attribuée au fait que, comme le dit Vernoff, les histoires d’infidélité à la télévision se concentrent rarement sur le point de vue féminin. «Je pense qu’il est vraiment, vraiment rare que les femmes trichent et soient toujours des êtres humains rachetables – nous ne voyons pas cela souvent représenté à la télévision», soutient-elle. “Mais Teddy est un personnage si riche et de longue date qu’il est difficile de la détester totalement.”

Vernoff admet qu’elle ne sait pas quel homme Teddy choisira finalement. «Tous les trois se sentent comme des êtres humains entiers, riches et en conflit», partage-t-elle. «Mon empathie et ma sympathie changent de semaine en semaine et de scène en scène. Je pense que c’est une très belle histoire et je ne sais pas où elle se termine. ”

En fait, l’arrêt du coronavirus pourrait conduire Vernoff à réévaluer ses plans originaux pour le trio amoureux. Révèle le PE: «J’ai le sentiment que prendre trois ou quatre mois de congé entre [the new ‘finale’] et le [Season 17 premiere] nous amènera probablement à changer une partie de ce que nous avions prévu. »