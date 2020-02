‘Grey’s Anatomy’ se stabilise et le retour de ‘Brooklyn Nine-Nine’ empire par rapport à la saison 6

«Grey’s Anatomy»

Soirée d’ouverture le jeudi 6 février. Après la fin de «The Good Place», NBC a opté pour le retour de «Brooklyn Nine-Nine» avec sa septième saison, qui Il marque 0,7, terminant quatrième et empire de -0,5 point par rapport aux données de sortie de la sixième saison. Dans la même chaîne, «Endetté» n’a pas non plus connu un grand succès, marquant un 0.4. ‘Tommy’, sur CBS, obtient un score de 0,5, tandis que ‘Katy Keene’ est satisfaite de 0,2, tombant sous le million de téléspectateurs.

Le grand vainqueur de la soirée était à nouveau «Grey’s Anatomy», qui Se stabilise à 1,1 après la baisse de la semaine dernière. Cependant, les spectateurs sont pris «The Young Sheldon», qui rassemble 9 millions et signe un 1. «Station 19» perd un dixième, enregistrant 0,9, tout comme «Last Man Standing» gagne, qui s’approche de lui avec un 0.8.

Adultes de 18 à 49 ans

ABC: 0,9 / 5

CBS: 0,6 / 3

NBC: 0,6 / 3

FOX: 0,6 / 3

Le CW: 0,2 / 1

ABC

08h00 – «Station 19»: 5 910 000 [0,9/5] (2e)

09h00 – «Grey’s Anatomy»: 5 670 000 [1,1/6] (1er)

10h00 – «Un million de petites choses»: 4 040 000 [0,7/4] (1er)

Renard

08h00 – «Last Man Standing»: 4 030 000 [0,8/4] (3e)

08:30 – ‘Outmatched’: 2.650.000 [0,6/3] (3e)

9h00 – «adjoint»: 3 440 000 [0,6/3] (3e)

CBS

08h00 – «Young Sheldon»: 9 000 000 [1,0/5] (1er)

08h30 – «La licorne»: 6 150 000 [0,7/4] (2e)

09h00 – «Maman»: 6 300 000 [0,7/4] (2e)

9 h 30 – «Deuxième acte de Carol»: 4 800 000 [0,5/2] (3e)

10:00 – ‘Tommy’ (création): 4.980.000 [0,5/3] (3e)

NBC

08h00 – «Brooklyn Nine-Nine» (création): 2 670 000 [0,7/4] (4e)

09h00 – «Will & Grace»: 2 330 000 [0,5/2] (4e)

9 h 30 – «Endetté» (création): 2 110 000 [0,4/2] (4e)

10h00 – «Law & Order: SVU»: 3 240 000 [0,6/3] (2e)

Le CW

08h00 – ‘Katy Keene’ (création): 750 000 [0,2/1] (5e)

09h00 – «Legs»: 650 000 [0,2/1] (5e)

.