La semaine dernière, dans Grey’s Anatomy, le Grey-Sloan Memorial Hospital a reçu Visite du Dr Riley, un expert en diagnostic. Son arrivée a révolutionné le centre médical, surtout pour ses méthodes quelque peu discutables. Cependant, il a fait une excellente équipe avec DeLuca et les deux semblent être plus proches de la solution à tous les problèmes de Suzanne. En outre, Jo et Bailey ont assisté à Joey, un adolescent du programme hôte qui a été admis par crainte de perdre ses frères. Aussi Amelia nous a tenus en haleine avec les résultats du test de paternité, reconnaissant enfin devant Link qu’il ne veut pas passer ce test.

dans cette épisode numéro quatorze de la seizième saison de ‘Grey’s Anatomy’, intitulé “Un diagnostic”, et qu’en Espagne, nous pouvons voir grâce à Fox Life, DeLuca continue de travailler pour trouver l’origine de la maladie de Suzanne, une obsession qui le mène à des limites insoupçonnées. Pendant ce temps, Amelia se réfugie à la maison pour éviter de rencontrer Link et de parler de l’état de leur relation et de la paternité du bébé qu’elle attend. De son côté, Jo continue sans entendre parler de Karev; Bailey essaie d’aider Richard en se remémorant les temps passés; et Kim révèle des informations incroyables à Schmitt.

Obsession malade

DeLuca et Gray assistent à Suzanne dans ‘Grey’s Anatomy’

L’avenir de Suzanne est resté dans l’air lorsque le Dr Riley et DeLuca ont décidé de retirer tous les médicaments comme seule méthode pour découvrir la maladie. Cette option était risquée, surtout maintenant que nous avons vérifié la condition que le patient souffre, un état que Andrew lui-même ne supporte pas de voir. Cependant, comme le rappelle Riley, il doit être fort. Pas étonnant de voir DeLuca a du mal, tant pour le niveau de implication dans le cas surtout de la manque de sommeil, obsession et la mauvaise alimentation qu’il mène depuis qu’il est à la tête de l’affaire Suzanne.

L’amour de Meredith pour lui C’est quelque chose que nous avons déjà vérifié dans le dernier épisode, c’est donc le premier à réaliser l’état malheureux dans lequel DeLuca est. En essayant de servir de médiateur pour son garçon, Riley explique qu’Andrew est une machine qu’ils ne peuvent pas arrêter s’ils veulent que le patient survive. Il ne pourra pas non plus faire plus pour lui car DeLuca lui-même ne veut pas se reposer ni s’arrêter. Le problème vient quand Carina se rend compte que son frère a les mêmes symptômes obsessionnels que son père, il pourrait donc développer la même maladie.

Andrew et Meredith parlent dans ‘Grey’s Anatomy’

Chaque fois que nous avons vu des médecins quitter leur peau et s’impliquer avec leurs patients, ils sont rarement partis sans nuire à la situation. Ce cas n’allait pas être moindre et, après cela Meredith parle à Bailey et éloigne Andrew de l’affaire, cela atteint trouver la clé de ce qui arrive à Suzanne et décide d’agir seul, sans commenter Gray. De toute évidence, bien qu’il ait sauvé la vie du patient, Meredith ne peut pas laisser ce qui s’est passé se produire, d’autant plus que DeLuca a désobéi à un supérieur. Ce que personne n’a vu venir, c’est qu’Andrew allait décider couper pour la santé et rompre votre relation avec Meredith.

Tout est le résultat de la colère, alors probablement, quand vous dormez, vous reposez et que vous avez un esprit froid, DeLuca reconsidère et se rend compte qu’il s’est trompé dans sa façon d’agir, surtout quand Meredith voulait juste l’aider. Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir si Andrew s’excuse vraiment et si, d’un autre côté, Gray accepte les excuses et tourne la page vers cet événement trouble. Après la dernière réconciliation et la reconnaissance par les deux parties qu’elles s’aiment, la dernière chose à laquelle nous nous attendions était qu’ils finiraient à nouveau de cette façon, bien qu’il serve également d’excuse à cette approche entre Gray et Hayes qui pourrait nous conduire à un nouveau triangle amoureux.

Envie à tout prix

Hayes, Bailey et Schmitt dans ‘Grey’s Anatomy’

La vie d’Amelia n’a jamais été aussi facile, depuis l’enfance, elle a toujours eu quelque chose qui finit par lui ôter son bonheur. En fait, sa peur que tout ne se tord quand une séquence de chance arrive l’empêche de profiter de ces bons moments. Maintenant, il est dans une phase de découragement, car Il ne sait pas quoi faire pour affronter la réalité. Maggie la comprend parfaitement, car jusqu’à récemment, c’était elle qui était enfermée dans sa chambre et qui ne voulait voir ou parler à personne. Les deux sont le reflet de la vie réelle, car qui ne s’est pas senti identifié avec eux à un moment donné et a voulu s’enfermer dans sa chambre jusqu’à ce que l’orage soit passé?

Mais la fraternité qui les unit est indéniable et enviable, surtout si l’on tient compte du fait que Maggie est une enfant unique et sait toujours comment traiter Amelia et Meredith comme si elles avaient eu cette union de toute une vie. Pour cette raison, Maggie ne jette pas l’éponge et décide de se mettre dans la peau d’Amelia, prouver que l’amour va au-delà de la biologie. Il est impossible de ne pas s’exciter de les voir s’entraider, surtout quand ils nous rappellent que nous sommes tous des personnes aux besoins différents, mais nous recherchons tous la même chose, qu’ils nous veulent à tout prix. En fait, au fond d’Amelia est un être très fragile dont les problèmes résident dans ce manque d’amour et d’amour. L’absence d’une figure paternelle dès son plus jeune âge, la mort de son frère ou les mauvaises relations avec ses sœurs l’ont privé de cette affection qui a diminué sa personnalité et accru ses peurs.

Maintenant, il a le soutien dont il a tant besoin et que Meredith et Maggie lui apportent chaque jour. Elle a remarqué que vous n’avez besoin de rien d’autre, ni à un homme qui n’est pas sûr de pouvoir l’aimer ainsi que le bébé sans savoir s’il est le père biologique ou non, c’est pourquoi rompre avec Link. La relation semble définitivement rompue, peut-être que seule la paternité du bébé peut sauver cette union, bien qu’Amelia refuse fortement d’être testée et, finalement, le mal soit déjà fait. Le feuilleton ne s’arrête pas là, car à la surprise générale Jackson semble s’excuser auprès de Maggie. L’homme a compris qu’il avait tort, mais que le pardon est trop tard. Dans les deux cas, l’action s’est produite quand il n’y avait plus rien à faire.

Noah Alexander Gerry est Joey dans ‘Grey’s Anatomy’

L’amour est quelque peu compliqué, mais dans «Grey’s Anatomy», cette complexité est multipliée par mille. Lorsque nous avons un partenaire avec un destin déjà défini, il y a toujours quelque chose qui rompt cette relation. Peu d’histoires d’amour perdurent, et l’une des rares qui semblait aller de mieux en mieux, a également échoué à cause des secrets et de la peur. Dans une tournure des événements, Nico a avoué à Schmitt que dans sa famille ils ne savent pas qu’il est gay et, beaucoup moins, qui a un petit ami. Son hypocrisie est plus qu’évidente, surtout quand il a reproché à Schmitt lui-même de ne pas vouloir quitter le placard. Maintenant, c’est Nico qui répète ce schéma, laissant le pauvre Schmitt découragé après avoir abandonné sa mère pour ne pas avoir accepté leur relation.

Entre tant de ruptures, de doutes et de peurs, l’espoir vient grâce à joey, l’adolescent de familles d’accueil qui est arrivé à l’hôpital avec une grave blessure au bras. Le jeune homme refuse d’être soigné car tout ce qu’il veut, c’est voir ses frères, car il vit dans la peur de les laisser seuls alors qu’il a un lit, un toit, de la nourriture et des soins constants. Leurs souhaits sont exaucés lorsque Bailey, Hayes et Schmitt bougent leurs fils et ils amènent les petits à l’hôpital pour le voir. C’est peut-être un complot mineur, mais parfois nous avons besoin de ces petits détails d’espoir et de bonheur qui nous rappellent que le monde peut être un peu meilleur si nous faisons tous notre part.

Questions sans réponse

Jo et Jackson dans ‘Grey’s Anatomy’

Il attaque d’un ours au milieu de la forêt à un couple Il devient le protagoniste de l’un de ces cas médicaux inhabituels que nous aimons tant. La probabilité qu’ils aient été attaqués n’était pas très grande, mais l’homme a été si gravement blessé que Jackson a été forcé d’implanter son nez dans son bras, le tout dans l’intention de pouvoir la secourir et lui greffer à nouveau le visage lorsque la patiente se remet des blessures. En plus d’être choquante, l’histoire est toujours émotionnelle, car il se tenait entre l’ours et sa femme pour la protéger à tout prix, quelles qu’en soient les conséquences.

Quand nous avons tous cru à nouveau à l’amour, le drame ternit cette belle histoire au moment où il est révélé que elle le trompe avec un autre homme qui dit qu’elle est amoureuse. Une fois rétablies, elles prévoient de dire toute la vérité, mais la femme est privée de cette possibilité quand son mari décède. Cette tournure des événements restera à jamais dans sa mémoire, surtout si l’on considère que il a donné sa vie parce qu’il était complètement amoureux, ce qu’elle ne fait pas. Comme toujours, les cas de leurs patients font réagir les médecins, qui s’identifient à leurs histoires. Jo n’a pas pu l’éviter et s’est reflété dans l’homme, car il ferait n’importe quoi pour protéger Karev, même s’il est porté disparu.

En fait, pendant tout ce temps Jo a essayé de contacter Alex, mais son mari ne renvoie toujours ni appels ni messages. Elle l’a reconnu qu’il sauterait devant un ours pour le protéger, il a donc le droit de savoir ce qui se passe et si son mariage a été rompu pour toujours. La surprise vient quand on voit que Karev écrit à Meredith après qu’elle lui ait écrit pour demander de l’aide, mais cet espoir s’effondre lorsque Karev arrête d’écrire sans envoyer le message à ton ami, nous laissant encore avec le doute de son sort et de ce qui lui arrive de ne pas répondre à sa femme ou à son meilleur ami.

Bailey et Webber dans ‘Grey’s Anatomy’

Pour sa part, Bailey essaie d’encourager Richard après avoir entendu la nouvelle de son divorce. Bien qu’ils aient eu plus d’un désaccord, l’amitié entre eux finit toujours par gagner. Miranda est devenue ce qu’elle est grâce à l’engagement, aux efforts et au soutien de Webber, qui cherche toujours à tirer le meilleur parti des élèves. C’est la raison pour laquelle Miranda vous propose un nouveau groupe de jeunes médecins cherchant à se former au Grey-Sloan Memorial Hospital mais, bien que l’intention fût bonne, Richard ne peut pas se concentrer Et passez-les. Nous l’avons rarement vu aussi absent, encore moins en matière de travail, il montre que la rupture avec Catherine et le changement d’hôpital l’ont beaucoup affecté.

Miranda se rend compte que ses efforts ont été vains lorsque les résidents partent tôt avec l’approbation de Richard. Son ami est embourbé dans la dépression, même si je ne veux pas le reconnaître. Plusieurs fois, nous sommes gênés de reconnaître que nous avons tort parce que nous considérons qu’à un certain âge, nous ne pouvons pas nous le permettre, mais quel que soit votre âge, chaque être humain a le droit de se tromper, de ne pas pouvoir tout faire et de demander de l’aide pour le surmonter. Ici, le problème est que Richard ne peut pas compter sur son peuple et préfère assister aux réunions de l’association, alors qu’au fond il a beaucoup de gens à ses côtés qui se soucient de lui et feraient n’importe quoi pour le revoir heureux . Le temps sera celui qui aidera à guérir toutes les blessures.

