«Grey’s Anatomy»: Teddy’s [Spoiler] – Entretien avec Kim Raver

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour jeudi L’anatomie de Grey. Si vous n’avez pas encore regardé, vous voudrez peut-être vous distancier de cette interview jusqu’à ce que vous l’ayez.

Rassurez-vous, fans de Grey’s Anatomy, vous n’étiez pas les seuls choqués d’apprendre que la meilleure amie dont Teddy a donné le nom à sa fille avait également été l’une des amours de sa vie. “C’était une surprise totale” pour Kim Raver aussi, raconte l’actrice à TVLine. «Je me disais:« C’est tellement incroyable! Mais en même temps, cela a un sens total. »» Ici, elle ne réfléchit pas seulement à la révélation et à ses implications, elle suggère comment cela affectera les futures interactions du médecin engagé avec les hommes de sa vie.

TVLINE | Quand avez-vous entendu pour la première fois que Teddy avait été impliquée dans un triangle amoureux lesbien alors qu’elle vivait à New York?

[Showrunner] Krista Vernoff nous donne la possibilité de présenter des scénarios au début et à la fin de chaque saison, alors j’ai dit: «Ce serait formidable si nous savions ce qui faisait tourner Teddy… et nous avons tellement entendu parler d’Allison…» Puis Krista est venue avec ça. Je ne m’y attendais pas! Et c’est une surprise, mais vous dites: “Oooh! Maintenant, tout cela a tellement de sens! » C’est une si belle pièce [of the puzzle that explains] Comportement de Teddy dans le présent. Elle a vraiment du mal, tu sais?

TVLINE | Oh oui. Alors, quand Teddy retourne à Seattle après avoir fermé avec l’autre petite amie d’Allison à L.A., a-t-elle une plus grande clarté sur sa situation avec Owen et Tom?

Eh bien, se rendre compte qu’Allison l’avait vraiment aimée et Claire était un grand moment aha pour Teddy, mais cela ne résout pas [her current predicament] tout de suite. Elle est toujours dedans quand elle rentre à la maison. C’est incroyable de la regarder – et frustrant. Vous voulez jeter quelque chose sur votre téléviseur. [Laughs]

TVLINE | Et j’ai.

Mais ce n’est pas comme si elle avait ce moment aha, et tout se résout. C’est plus comme si elle avait ce moment… mais qu’est-ce qu’elle va en faire? C’est comme une grenade qu’elle tient. Elle dit: «Oh mon Dieu, ça pourrait exploser! Que fais-je?” Mais cela a définitivement ses effets à l’avenir. Il y a des trucs fous qui reviennent dans les épisodes suivants.

TVLINE | Que devraient retirer les téléspectateurs de la romance de Teddy avec Allison? Est-elle bisexuelle? Allison était-elle juste aussi magique?

Je ne suis pas encore sûr. Pour l’instant, [the takeaway is] cet amour est l’amour pour Teddy. Son amour pour Allison était si grand qu’il l’a conduite là-bas. Je ne sais pas si ça la définit. Claire, si admirablement jouée par Rya Kihlstedt, lui a également donné un incroyable cadeau de pardon [in the current story]. Elle rassemble vraiment les pièces si magnifiquement pour que Teddy comprenne ensuite sa situation actuelle. Je pense que la façon dont nous abordons l’amour est en grande partie informée par notre passé, et maintenant que Teddy a une nouvelle compréhension que vous pouvez aimer deux personnes, qu’est-ce qu’elle va faire avec ça?

Qu’espérez-vous qu’elle fasse à la suite de son épiphanie, les fans de Grey? Êtes-vous Team Owen ou Team Tom? Ou faire équipe avec quelqu’un d’autre? Pesez dans les commentaires ci-dessous.