‘Grey’s Anatomy’ va certainement licencier Alex Karev le 5 mars

L’abandon d’Alex Karev a surpris tout le monde. Après seize saisons, début janvier, il a été révélé que le personnage joué par Justin Chambers ne reviendrait pas à «Grey’s Anatomy». De cette manière, Le drame de longue date d’ABC a perdu l’un de ses protagonistes originaux sans raison apparente, car il n’a même pas été expliqué de manière concluante dans la série elle-même. Du moins jusqu’à présent, car Nous savons déjà quand cet adieu officiel aura lieu.

Justin Chambers dans ‘Grey’s Anatomy’

Comme la chaîne américaine l’a révélé à travers une promo, dans laquelle elle s’engage dans la nostalgie en montrant des images de Karev depuis la première saison, Le dernier au revoir au pédiatre peut être vu dans le chapitre du 5 mars. Cependant, comme le souligne The Hollywood Reporter, il est fort probable que cette émission ne contienne pas de nouvelles images de Chambers sur la peau de son personnage.

Par conséquent, la mission du nouvel épisode sera fermer les fronts ouverts de Karev et justifier son absence, qui a été mentionné à plusieurs reprises au cours des derniers versements, mais qui n’a jamais été définitivement résolu. Dans le cas où le matériel non publié de Chambers n’apparaît pas, sa dernière apparition restera celle du 14 novembre, alors que nous ne savions toujours pas que nous disions au revoir.

Préoccupation largement répandue

Quel que soit le résultat pour Karev, la vérité est que les spectateurs de «Grey’s Anatomy» sont déjà habitués à la tragédie, bien que le dernier épisode, qui a montré un blizzard, est revenu pour prendre une tournure aux drames qu’il exerce si régulièrement. Tout au long de ce chapitre, intitulé “Snowblind”, DeLuca remplit une mission qui met en péril son intégrité et son avenir en tant que médecin. “Nous devrions être très inquiets“, a confirmé la réalisatrice Linda Klein, prévoyant que l’émission du 5 mars sera très émouvante, et pas seulement à cause des adieux de Karev.

.