Grimes parle de grossesse, permettra à l’enfant de choisir son sexe

Alors qu’elle anticipe la naissance de son premier enfant avec le petit ami géant de la technologie Elon Musk, Grimes parle de son bébé. L’auteure-compositrice-interprète a récemment poussé la poussière après avoir refusé de partager le sexe de son bébé avec les fans et a déclaré qu’elle prévoyait de laisser son enfant choisir son identité lorsqu’il serait prêt.

Grimes a récemment organisé une session YouTube Live et a déclaré qu’elle avait déjà choisi un nom. “Je ne veux pas dire ce que c’est parce que tout le monde à qui je l’ai dit le déteste, et tout le monde va s’en moquer”, a déclaré Grimes, selon PEOPLE. “Mais c’est en fait un nom de génie et les gens ne l’apprécient pas encore parce que c’est trop avant-gardiste.”

Ailleurs lors de son Live, Grimes a déclaré: “Je ne veux pas dire le sexe du bébé … parce que je pense que leur vie privée devrait être protégée. Je ne pense pas qu’ils puissent consentir à être célèbres ou à être en public. Et je Je ne veux pas les différencier au cas où ce ne serait pas ce qu’ils ressentent dans leur vie. Je ne sais pas, j’ai juste l’impression que cela n’a pas besoin d’être connu. “

Pourtant, les fans sur Twitter étaient curieux de savoir si elle avait une «fille ou un garçon». Dans un tweet supprimé depuis, Grimes a répondu: “Ils peuvent décider de leur sort et de leur identité.” Comme vous l’avez peut-être lu précédemment, Dwyane Wade et Gabrielle Union sont sous le feu des médias sociaux après avoir révélé que leur Zion, âgée de 12 ans, serait désormais connue sous le nom de leur fille Zaya.

