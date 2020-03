Grimes révèle qu’Elon Musk est en effet le père de son bébé

Il semble que l’une des relations les plus improbables dans le monde des célébrités se soit transformée en une histoire d’amour bienheureuse. Lorsque Grimes et Elon Musk se sont rencontrés pour la première fois, personne n’aurait pensé qu’ils se gélifieraient compte tenu de la position de la première sur ce qu’elle pensait des milliardaires et du pouvoir politique en général. Là encore, comme tout le monde sait que les opposés s’attirent généralement, ce n’était peut-être pas si inhabituel.

Une chose que Grimes a dit, cependant, est que Musk est plus en phase avec ses croyances que les gens ne le pensent. Apparemment, c’est le «raisonnement» derrière son acceptation de tomber enceinte de lui ces derniers mois.

Oui, il est maintenant confirmé que Musk est en effet le père du futur bébé sans sexe de Grimes, quelque chose qui crée beaucoup de bavardages en ligne. Avec Musk déjà une figure internationale controversée et Grimes égal en musique, on peut se demander ce que cet enfant vivra plus tard dans la vie.

Selon Grimes, elle pense que Musk sera le père parfait

Dans une récente interview avec Paper Magazine, Grimes (alias Claire Boucher) a déclaré qu’elle et Musk sont plus politiquement simpatico que certains ne le pensent. Cela s’explique en partie par le travail considérable qu’il fait pour aider l’environnement et faire progresser la technologie / la science.

Il y a là un bon argument à faire valoir, malgré son statut de milliardaire et son penchant pour soutenir les politiciens du parti républicain. Grimes dit que Musk a en quelque sorte changé sa vision des bons milliardaires qui peuvent faire quand ils ont le bon but dans la vie. Il est vrai que Musk a fait du bien, même s’il a sans doute gaspillé de l’argent pour des choses dont les gens n’ont pas besoin … comme son controversé Tesla Cybertruck.

Vivre avec Musk n’est probablement pas facile non plus lorsqu’il travaille de longues journées pour que sa société Tesla fonctionne à pleine capacité. Ajoutez à cela le programme complet de Grimes en tournée à travers le monde et cela ne semble pas être une histoire d’amour qui se termine parfaitement.

Mais avoir des enfants peut tout changer. Une fois que Grimes aura donné naissance à leur enfant cet automne, il sera intéressant de voir si les deux vont vraiment s’installer définitivement pendant un certain temps.

Grimes n’a pas trop parlé de la grossesse par le passé

Ceux qui connaissent les chansons de Grimes sauront qu’elle en a écrit une intitulée So Heavy I Fell Through the Earth, censée refléter la tragédie de tomber enceinte. Pour elle, tout le processus est comme une violation du corps de la femme, y compris le sacrifice de son pouvoir en capitulant devant un homme. De toute évidence, sa conviction de vouloir rester indépendante de cela a changé, en particulier en raison de son amour avoué pour Musk.

Certains pourraient penser que c’est une situation malheureuse depuis que Grimes a admis à Page Six qu’elle s’inquiète de la façon dont la grossesse affectera sa vie. Puisqu’elle dit qu’elle aime travailler la nuit, être enceinte ne sera pas facile pour son corps. De plus, elle a également peur de savoir si son enfant héritera de ses manières autrefois sauvages à l’adolescence.

Grimes et Elon Musk peuvent-ils vraiment être apprivoisés avec leur propre enfant?

Certains milliardaires avec une influence mondiale ne sont pas du genre à s’installer avec des enfants. Il n’y a aucun bilan de ce qui se passe bien, ou du moins sans rupture sérieuse plus tard. Là encore, Musk a des enfants d’un mariage antérieur et prétend être un bon père.

S’il est vrai que Grimes a apprivoisé sa séquence sauvage, il semble difficile de croire qu’elle sera capable de se dompter complètement non plus. Tout semble dire que ces deux notables dynamiques vivant ensemble pourraient conduire à un désastre sur la route. Ajouter un bébé à cette équation pourrait être la formule magique pour les couples qui restent vraiment ensemble.