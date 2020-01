Gris et plastique! Luis Miguel est réapparu méconnaissable dans le selfie d’un fan

Le “soleil du Mexique” a impressionné tout le monde avec un look beaucoup plus âgé.

19 janvier 2020 10 h 11

Quoi qu’il arrive désormais, la trajectoire de Luis Miguel Il a été si grand et si réussi qu’il ne cessera probablement jamais d’être l’une des stars les plus reconnues de la musique mexicaine.

Et c’est que plus de 30 ans sont tombés amoureux de millions de femmes non seulement dans leur pays mais à travers le continent et le monde … Ce n’est pas pour rien qu’elles le reconnaissent comme “le soleil du Mexique”.

Récemment, une photo de l’interprète a été divulguée avec un ventilateur qui a causé beaucoup d’impact en raison de son apparence de cheveux gris et de ce qui semblait être un excès de botox au visage.

De toute évidence, malgré toute sa renommée, Luis Miguel Il ne peut pas arrêter le temps et les années commencent à se montrer.

Le chanteur de “Suave” et “Quand le soleil se réchauffe” n’a pas commenté cela, mais ses fans ont dit qu’il exagère non seulement avec le bronzage artificiel mais aussi avec les soins du visage.

Même avec les critiques, qui non seulement passent par le physique mais atteignent aussi leur personnalité, on ne peut nier que Luis Miguel Il continue de conquérir les cœurs et continue d’être, pour beaucoup, un véritable coup de cœur.

