Groot prend de nombreuses formes et les fans de MCU pensent qu’il est temps de les voir tous

Bien qu’il soit essentiellement un arbre (ou Flora colossi), Groot est l’un des personnages extraterrestres les plus intéressants de l’univers cinématographique Marvel (MCU) et des gardiens de la galaxie. Même si son apparence physique semble uniforme sous forme de branches, Marvel comics a offert de nombreuses incarnations du personnage. Dans les films, le public n’a connu essentiellement que trois formes différentes.

Bien sûr, Baby Groot est le plus célèbre, une version qui bat Baby Yoda de quelques années. Non pas que Groot ait été introduit de cette façon pour la première fois. Groot adulte régulier a été vu en premier, puis transformé en un jeune arbre plus tard après la mort de Groot plus âgé.

Plus tard, Teen Groot a été vu, prouvant qu’il continue de vieillir tout au long de la chronologie du MCU. Les fans veulent voir plus de formes Groot, même si un visage inconnu semble assuré.

Une forme Groot dans «Guardians of the Galaxy Vol. 3 ’sera apparemment Alpha Groot

James Gunn est généralement très prudent en révélant des secrets sur les films des Gardiens de la Galaxie. Avec le Vol.3 à venir, Gunn n’a toujours pas fait un aperçu de ce que sera l’intrigue. Quant aux acteurs, ils laissent parfois les choses glisser.

Cette fois, c’est Vin Diesel qui aurait laissé échapper le public aurait la chance de voir Alpha Groot. Quelle que soit la forme que cela signifie pour Groot, on peut le deviner, car il n’y avait vraiment pas un tel nom dans les bandes dessinées.

Entendre le mot “Alpha” donne des connotations de “Alpha Male”, ce qui signifie peut-être une sorte de Groot déchiré qui triple la taille que tout le monde a l’habitude de voir. Non pas qu’il n’y ait pas eu de versions connues de Groot dans les bandes dessinées. Certains fans ont même récemment consulté les réseaux sociaux pour répertorier quelques-uns des visages les plus connus.

Ces variations particulières pourraient être plus intéressantes que Alpha Groot, à moins que celles qui existaient précédemment ne soient incorporées dans cette nouvelle incarnation.

Alpha Groot est-il une version hybride de Space ou Huge Groot?

Sur Reddit, quelqu’un a donné une liste des Groots de l’histoire de la bande dessinée de Marvel, dont certains semblent ressembler au nouvel Alpha Groot mentionné ci-dessus. L’un d’eux est Space Groot qui ressemble à une version Alpha Male du personnage.

Un autre correspondant au projet de loi du Vol. La version 3 est “Huge Groot”, une variation semblable à Hulk peut-être trop proche de ce dernier monstre sans être verte. Peut-être que James Gunn a décidé de prendre ces deux Groots plus robustes et de le transformer en version Alpha.

Que ce soit vrai ou non, quelques autres versions comiques de Groot ont été créées ces dernières années. Ces versions étaient également dans la catégorie la plus géante, semblant prouver que plus Groot vieillit, plus il devient grand.

Eh bien, j’espère que cela n’atteindra pas un point où il commencera à développer des anneaux pour déterminer s’il est aussi vieux que de nombreux arbres terrestres.

Un regard sur Mossy Groot et Black Vortex Groot

Groot | merveille

En regardant les deux Groots ci-dessus, on peut dire que les versions plus géantes du personnage ne sont pas très différentes les unes des autres. Mossy Groot est fondamentalement Huge Groot avec ce qui semble être de la mousse sur ses doigts et son cou / tête.

Black Vortex Groot est un Groot beaucoup plus néfaste, presque comme s’il était sorti de l’enfer. Voir une mauvaise version de Groot serait intéressant une fois que Marvel commencera à explorer le multivers comme ils le feront avec What +…? De Disney +.

D’autres apparitions de Groot dans un film Marvel sont en suspens, surtout s’il y a une chance qu’il meure à la fin du vol. 3. Le jury est de toute façon sur un public qui se réchauffe vraiment à d’autres formes de Groot, à part les versions plus mignonnes que tout le monde est devenu fou dans Vol. 1 & 2.

Le public devra peut-être blâmer Baby Yoda pour cela après tout.