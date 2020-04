Gros échec! Rosalía descend de la scène pour saluer le public et cela lui est arrivé

La Rosalía a toujours été très dévouée à ses fans, et cette fois, il lui est venu à l’esprit de descendre de la scène lors d’un concert aux États-Unis. et cela lui est arrivé .. Oh mon Dieu!

03 avril 202012: 04 pm

La chose certaine est que l’interprète de “Malamente” et “A hauteur”, s’est approché de la première ligne du public pour saluer ses fidèles disciples.

Mais lorsqu’elle y était, une femme la prit fermement par le cou et la serra dans ses bras avec une énergie impressionnante.

L’Espagnole a essayé de se libérer, tout en disant “” Merci, merci beaucoup “, mais son fan ne voulait la laisser partir pour rien au monde.

Finalement, il réussit, non sans beaucoup de difficultés, et continua son voyage en prenant, cette fois, des prévisions de distance et en se brossant les mains.

Oh mon dieu, c’est ça Rosalia suscite de nombreuses passions chez ses fans!

