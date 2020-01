«Grownish» renouvelé pour la saison 4 – Freeform commande plus d’épisodes

HISTOIRES CONNEXES

Freeform donne à Zoey Johnson un moment senior (année), renouvelant la culture pour une quatrième saison, a appris TVLine.

L’annonce a été faite lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association vendredi, moins de 24 heures après le retour de la comédie collégiale pour sa troisième saison avec une mère de famille: l’une des colocataires de Zoey est enceinte! (Cliquez ici pour la grande révélation, mais méfiez-vous des spoilers.)

La série met en vedette Yara Shahidi (black-ish) comme Zoey Johnson, Trevor Jackson (American Crime) comme Aaron Jackson, Francia Raisa (The Secret Life of the American Teenager) comme Ana Torres, Emily Arlook (Hand of God) comme Nomi Segal, Jordan Buhat comme Vivek Shah, Chloé et Halle Bailey comme Jazz et Sky Forster, Luka Sabbat comme Luca Hall et Diggy Simmons (Run’s House) comme Doug Edwards.

la troisième saison de grow-ish, qui a été présentée jeudi, trouve Zoey jonglant avec ses travaux scolaires avec un nouveau concert en tant que styliste personnel du musicien Joey Bada $$ – un cheminement de carrière qui l’a initialement mise en désaccord avec Luca, qui avait l’impression que Zoey a volé une opportunité en or de sa part. Mais les deux ont décidé de se comporter en amis, tout comme Zoey et Aaron, ce dernier commençant à ressentir les effets de la séniorite.

Quels sont vos espoirs pour les dernières années de Zoey à Cal U? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.