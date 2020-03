Grupo Modelo fait don de 300 000 bouteilles de gel antibactérien

Mexique.- Face à la crise Covid-19, Grupo Modelo fait un don à la Fondation IMSS, 300 mille bouteilles de gel antibactérien de 355 millilitres.

Selon le groupe, ils ont été produits avec de l’alcool soustrait de la production de leur bière Corona Cero.

«Grupo Modelo a toujours assumé sa responsabilité sociale avec les Mexicains et aujourd’hui,

est l’exception. Nous avons évalué différentes manières de conjuguer nos efforts face à cette crise et

nous sommes très fiers d’annoncer que nous ferons ce don à des centaines de milliers de

Les Mexicains qui en ont le plus besoin “, Cassiano De Stefano, président du groupe, l’a mentionné.

L’alcool qui est normalement extrait du processus de fabrication de Corona Cero a un

haute valeur commerciale. “Aujourd’hui, nous allons en faire un gel antibactérien qui répond aux

Normes sanitaires mexicaines garantissant une concentration du produit final

70% d’alcool ».

La fonction du gel antibactérien est d’empêcher la propagation du virus par contact entre les personnes. Plus d’un quart de million de bouteilles de gel antibactérien seront reversées à la Fondation IMSS afin qu’ils soient distribués au profit de plus d’un million de Mexicains qui en ont besoin.

