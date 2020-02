GTA Online offre 2 millions de dollars gratuits à tous les joueurs

En fait, être la cheville ouvrière d’un empire criminel n’est pas si facile.

Bien sûr, une fois que vous avez obtenu les fantassins, l’immobilier et les réseaux d’acheteurs nécessaires, l’argent (probablement, je suis un membre honnête de la société) arrive, mais jusque-là, c’est à vous de décider, et vous seul, pour faire démarrer la balle. Et c’est exactement ce que vous devrez faire dans les premières heures de GTA Online: terminez les petits boulots pour les petits paiements en espèces jusqu’à ce que l’oncle Lester juge bon de vous inviter pour le plus grand de tous les scores, les casse.

Cependant, vous pouvez également vous connecter au mode multijoueur massivement populaire de Grand Theft Auto V d’ici le 13 février et contourner tout ce travail monotone. Grâce au succès sans précédent de GTA Online et de l’offre similaire de Red Dead Redemption 2, tout joueur, nouveau ou vétéran, peut démarrer sa copie de l’un ou l’autre jeu pour récolter un certain nombre de récompenses fantastiques. Pour ceux qui sont fidèles aux premiers, une récompense en espèces totale de 2 millions de dollars GTA sera distribuée sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures suivant le jeu, la première période promotionnelle se terminant aujourd’hui, le 5 février. À partir de là, vous pouvez vous reconnecter à partir de demain jusqu’à la date de fin de l’événement pour recevoir 1 million de personnes supplémentaires. Soigné.

Notre plus gros cadeau GTA $ démarre aujourd’hui.

Jouez entre le 30 janvier et le 5 février pour gagner 1 000 000 GTA $.

Revenez ensuite la semaine prochaine entre le 6 et le 13 février pour obtenir un autre 1 000 000 GTA $.

L’argent bonus sera déposé sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures suivant la lecture. Https: //t.co/hDPCuAfFrU pic.twitter.com/yMnSfB2efX

– Rockstar Games (@RockstarGames) 30 janvier 2020

Il convient de noter, bien sûr, que le chiffre, bien qu’à première vue impressionnant, ne s’étirera que jusqu’à présent. Pour ceux qui commencent à maîtriser l’économie de GTA Online, notre meilleur conseil serait de réinvestir la pâte dans la mise en service d’un entrepôt de véhicules. Cela permettra d’accéder à des missions d’acquisition de véhicules qui, une fois stockées, peuvent être revendues pour des profits impressionnants. Dans le cas de joueurs chevronnés qui ont déjà Los Santos dans leur poche arrière, vous pouvez mettre le vert vers l’un des GTA OnlineDe nombreux véhicules de luxe à prix extravagants. Prendre plaisir!