GTA5, Destiny 2 et Sekiro parmi les jeux les plus vendus de Steam en 2019

Steam's La liste des jeux les plus vendus de 2019 classe les 12 jeux les plus rentables de l'année, y compris les anciens favoris et quelques nouveaux arrivants surprises. À une époque dominée par les jeux de «service en direct», un seul des titres répertoriés n'offre pas une forme de multijoueur.

Malgré le succès des titres solo en 2018 – comme God of War, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires au cours de son premier mois – 2019 a solidifié la place du modèle des «jeux en tant que service» dans l'avenir de l'industrie des jeux. Le lancement de la saison 2 de Fortnite Saison 2 épique et captivant pour Epic Games a attiré l'attention de plus de 4 millions de téléspectateurs simultanés de Twitch, prouvant même que la mise hors ligne d'un jeu pour maintenance pourrait être transformée en un événement intéressant avec le modèle de service en direct. Il était considéré comme l'avenir du jeu AAA en 2018, et 2019 a réalisé cet avenir, en maintenant bon nombre de ces jeux (et en en introduisant de nouveaux) en haut des palmarès des ventes de Steam.

Connexes: DLC solo est en train de mourir

Selon Steam, les jeux de la liste des meilleurs vendeurs 2019 ne sont pas classés par leur rang exact dans la liste, mais la liste globale est divisée en quatre niveaux qui indiquent les positions de ces jeux par rapport aux autres. Le niveau supérieur, "Platinum", comprend les 12 jeux les plus rentables de l'année: Rainbow Six Siege, Monster Hunter: World, Total War: Three Kingdoms, Dota 2, Warframe, The Elder Scrolls Online, Counter-Strike: Global Offensive , Civilization 6, Grand Theft Auto 5 (et GTA Online), PUBG, Destiny 2 et Sekiro: Shadows Die Twice. Sekiro, qui a remporté le prix du jeu de l'année aux Game Awards 2019, est le seul des 12 best-sellers à ne pas inclure une forme de multijoueur.

La liste des meilleurs vendeurs de Steam comprend les ventes de jeux, les achats dans le jeu et le DLC, ce qui explique certaines des apparitions des titres les plus anciens de la liste. L'expansion de Monster Hunter: World's Iceborne a probablement contribué à sa position, tout comme les extensions Gathering Storm de Civilization 6 et Elseweyr de The Elder Scrolls Online. Destiny 2 est un ajout quelque peu surprenant, car il n'est venu sur Steam qu'avec le lancement de l'extension Shadowkeep en octobre, qui a temporairement tourné le jeu sur le site le plus vendu de Steam. Outre les nouveaux titres (Sekiro et Total War), la plupart des autres jeux de la liste et, dans une certaine mesure, ESO et Destiny 2, sont des jeux plus anciens qui ont probablement gagné leur place grâce à des microtransactions continues, des passes de saison et des ventes d'expansion plus petites .

Ce succès est difficile à ignorer pour les éditeurs, ce qui signifie que de nombreux jeux à venir dans des séries de longue durée pourraient également abandonner le modèle one-and-done, au lieu d'adopter une stratégie de service en direct. Les commentaires d'un dirigeant de la franchise Halo plus tôt cette année suggèrent que Halo Infinite pourrait être un service en direct, et le prochain jeu Battlefield sera un service en direct, malgré les fréquentes mises à jour de Battlefield 5. Il semble que les jeux continueront de diviser en deux catégories: des expériences singulières et organisées (comme Sekiro et Death Stranding) qui obtiennent généralement des éloges de la critique, et des services en direct (comme Destiny 2 et Fortnite) qui, selon Vapeur, sont ceux qui font les gros sous.

Suivant: La mort et la renaissance des jeux solo en 2017

Source: Steam