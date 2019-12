Gucci Mane dévoile la liste des titres «East Atlanta Santa 3»

News Tracklistings

Gucci continue de donner.

A la veille de sa sortie, le rappeur d'Atlanta déballe la tracklisting de son troisième album de 2019, East Atlanta Santa 3. Les 16 titres débutent avec l'intro "Jingle Bales" avant d'inclure d'autres titres sur le thème des vacances comme "Drummer", "Snow" et le plus proche "12 Days of Christmas".

Le set saisonnier de Guwop propose également des collaborations avec Jason Derulo («More»), Asian Doll («Magic City»), Rich the Kid («She Miss Me») et deux titres avec Quavo («Tony» et «Slide»).

East Atlanta Santa 3, le suivi des Le retour d'East Atlanta Santa, arrive à minuit. Voir la liste des pistes ci-dessous.

East Atlanta Santa 3 Tracklisting

1. "Intro Jingle Bales"

2. «M. Wop ”

3. «M’s On Ice»

4. "Drummer" feat. Kranium

5. «Plus» (Gucci Mane & Jason Derulo)

6. «Magic City» feat. Poupée asiatique

7. "Dirty Dancer"

8. «Neige»

9. «She Miss Me» feat. Rich The Kid

10. "Brick Mason"

11. "Tony" feat. Quavo

12. «Potins»

13. «Le temps passe vite»

14. "Slide" feat. Quavo

15. «12 jours de Noël»

16. «WWGD Outro»