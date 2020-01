Gucci Mane et ses artistes auraient obtenu leurs chaînes arrachées par un gang de Miami

Gucci Mane, Julio Foolio et Mal & Quill se seraient fait prendre leurs bijoux pour ne pas “s’enregistrer”.



On pourrait penser que quelqu’un de la stature de Gucci Mane dans la communauté du rap ne serait pas soumis à une action comme celle-ci, mais bon, je suppose que n’importe qui peut être victime d’un bon arrachement de chaîne. Une vidéo est actuellement en cours de diffusion, montrant des membres des Little Haiti Zoes à Miami fléchissant avec des bijoux volés qui proviendraient de Gucci Mane et de son équipe 1017 Eskimo. Selon VladTV, ce clip a été enregistré il y a quelques mois et, depuis lors, les chaînes ont été récupérées. Cependant, l’incident est toujours problématique à plusieurs égards.

Paras Griffin / .

Dans la vidéo, un membre du gang dit que les rappeurs ont oublié de “s’enregistrer” à leur arrivée à Miami, ce qui est considéré comme un péché cardinal dans les rues. Tout comme dans un hôtel, si vous ne vous enregistrez pas lorsque vous arrivez dans une certaine ville, vous courez le risque de rencontrer des problèmes de gang plus tard. Par exemple, Guwop et ses garçons se sont fait enlever leurs chaînes.

Julio Foolio fait partie des artistes visés dans l’incident de l’arrachement, mais il affirme avoir déjà géré la situation, récupérer les biens de chacun et aborder la situation dans sa propre vidéo. Gucci Mane n’a pas abordé la situation, mais les chaînes de la vidéo semblent être dans le bas de sa collection. Wop est un dieu goutte à goutte ici, fléchissant des tonnes de pièces où les diamants dansent partout. Il est tout à fait possible que Julio Foolio et Mal & Quill aient été ciblés, mais l’implication de Gucci Mane reste incertaine.

