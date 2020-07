Gucci Mane recrute un jeune voyou pour le single « Rain Shower »

Annonces :

Gucci Mane a récemment abandonné le projet long métrage Gucci Mane Presents: So Icy Summer. Le projet regorge de talents, avec des apparitions de Young Thug, Future, Lil Baby, 21 Savage, Moneybagg Yo, Young Nudy, Foogiano, So Icy Girlz, et plus encore. Thugger fait entendre sa voix sur plusieurs pistes, en commençant par « Rain Shower ».

Ce banger piège tropical a un refrain délicieusement doux qui s’implantera facilement dans votre tête. Laissez-le à Thugger pour lui donner la bonté accrocheuse mélodique. Gucci vibre même mélodiquement sur celui-ci, faisant de son mieux pour suivre Young Thug. « Rain Shower » est une chanson amusante qui n’a d’autre but que de mettre en valeur la vie somptueuse.

Paroles Quotable

Douche de pluie, douche de pluie

Mon cul de chienne à Birkins, pas de fleurs (bon sang)

Ma chienne a plus de glace que ces lâches

Comme les épinards, sa chatte est le pouvoir

Douche de pluie, douche de pluie

Tellement mouillée, nous avions posé une serviette