Gucci Mane revient avec 'East Atlanta Santa 3'

Ce sont des vacances pièges.

Après avoir relâché La folie des grandeurs et Woptober II plus tôt cette année, Gucci Mane clôture l'année 2019 avec son troisième album, East Atlanta Santa 3.

Le quatrième épisode de sa série de vacances bien-aimée démarre avec "Jingle Bales Intro" avant St. Entaille Brick sert des airs de piège de Noël comme «Drummer», «12 Days of Christmas» et «Snow», qui échantillonne «Let It Snow» de Boyz II Men's. Gucci invite également des amis à sa fête, dont Jason Derulo («More») , Asian Doll («Magic City»), Rich the Kid («She Miss Me») et Quavo («Tony» et «Slide»).

East Atlanta Santa 3 est le suivi des Le retour d'East Atlanta Santa, qui a fait ses débuts au n ° 16 sur le Billboard 200. Avant cela, Gucci a abandonné East Atlanta Santa 2: The Night Guwop a volé X-Mas en 2015 et East Atlanta Santa en 2014.

Déballez ci-dessous le cadeau de Noël de Gucci.