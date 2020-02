Gugu Mbatha-Raw rejoint le casting de la série Disney + Marvel Loki

La prochaine série Disney + Original Marvel Loki a ajouté Gugu Mbatha-Raw à sa distribution. Selon Deadline, elle a été choisie comme personnage principal, qui est décrite comme le rôle principal féminin. Mais Marvel garde apparemment secret le rôle qu’elle joue.

Gugu Mbatha-Raw est récemment apparu dans la série Apple TV + “The Morning Show” et est également apparu dans Black Mirror de Netflix et The Dark Crystal: Age of Resistance, en plus de jouer dans Disney “A Wrinkle In Time” et “Beauty and la bête”.

Selon l’initié de l’industrie Daniel Richtman, il a partagé plus de détails sur le rôle:

Loki parle de voyage dans le temps. TVA est invloved. On dirait qu’ils vont le capturer au début, mais ensuite ils l’utiliseront pour les aider à obtenir le méchant (?) Le personnage de Gugu est de considérer un co-leader qu’elle est dans 6 épisodes, elle est “un leader” et ils cherchaient des hommes pour le rôle de bien. Cela signifie qu’elle joue probablement le chef de TVA, qui est un homme dans les bandes dessinées – M. Alternity. Le personnage de Own doit apparaître dans 4 épisodes. Jouant probablement Justice Peace.

Le tournage de Loki est actuellement en cours à Atlanta, c’est pourquoi nous avons eu un petit aperçu du prochain spectacle lors de la publicité Disney + “Big Game” la semaine dernière. La série est écrite par Michael Waldron et dirigée par Kate Herron.

Loki arrivera à Disney + au printemps 2021.

