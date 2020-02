Gugu Mbatha-Raw sera la protagoniste féminine de Loki de Disney

Le casting de «Loki» Petit à petit, elle commence à prendre forme. S’il y a quelques jours à peine, Marvel Studios a annoncé la signature surprenante de Owen wilsonmaintenant C’est Gugu Mbatha-Raw qui est intégré au projet Disney +. Selon Deadline, l’actrice britannique aura un personnage important.

Gugu Mbatha-Raw

Comme c’est souvent le cas avec la plupart des projets Marvel, le rôle exact que jouera Mbatha-Raw est gardé secret, bien qu’il s’agisse apparemment d’un personnage qui pourrait être décrit comme la protagoniste féminine de la mini-série dirigée par Tom Hiddleston.

Mbatha-Raw est récemment apparu comme un habitué de la première saison de «The Morning Show», la série phare du service de streaming d’Apple sorti en novembre dernier, et a exprimé la série Netflix «Cristal noir: l’âge de la résistance», qui a été créée en août, bien que beaucoup se souviendront d’elle pour avoir été l’un des protagonistes de “San Junipero”, l’épisode primé de «Black Mirror». Les films ont été projetés sur grand écran comme “Un pli dans le temps”, “Le paradoxe de Cloverfield” ou “Brooklyn Orphans”.

Un complot plein de mystère

La semaine dernière, Disney a proposé un bref aperçu de “ Loki ” et d’autres de ses deux séries Marvel dans une annonce publiée pendant le Super Bowl. Pour le voir, il faudra attendre jusqu’en 2021 et on ne sait rien de son intrigue. Cependant, il semble que la mini-série se connectera directement avec “Doctor Strange et le multivers de la folie”, qui sortira en mai de l’année prochaine, et suivra une version alternative du frère machiavélique de Thor influençant différents moments de l’histoire humaine après s’être échappé avec le Teseracto dans “Avengers: Endgame”.

