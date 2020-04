Guide de bioéthique sur les soins renommé “projet” par COVID-19

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.- Face à la crise apparemment inévitable du système hospitalier mexicain pour la prise en charge des patients gravement malades atteints du coronavirus COVID-19, l’Église mexicaine rappelle les valeurs de la bioéthique dans la pratique médicale face à des décisions difficiles concernant les traitements nécessaires et opportuns qui peuvent être donnés à pensionnats.

L’évêque de Nuevo Casas Grandes, José Jesús Herrera Quiñonez, responsable de la dimension épiscopale de la vie, ainsi que la présidence de la Conférence de l’épiscopat mexicain (CEM) ont publié le message «Dites oui à la vie de chacun. Quelques considérations bioéthiques essentielles face à la pandémie de COVID-19 »dans lesquelles il inclut les principes éthiques et moraux dans la promotion et la défense de la vie et de la dignité de chaque personne.

“Cherchant à contribuer à la réflexion dans une société plurielle comme la nôtre, qui doit à tout prix reconnaître la dignité égale de tous et éviter les actions discriminatoires et inhumaines, les évêques mexicains souhaitent exposer brièvement les considérations bioéthiques les plus fondamentales qui sont il faut se garder de la part de tous, dans les moments de confusion dus à la pandémie COVID-19. »

Les évêques se concentrent sur l’obligation morale de “connaître et assister avec suffisamment d’informations sur le degré de contagion qui existe afin de prendre les mesures préventives pertinentes en temps opportun.” Ils accusent que l’omission de diagnostics approfondis sur l’expansion de l’épidémie “ne soit pas seulement une erreur stratégique mais aussi morale: la transparence en matière d’information qui affecte sérieusement le bien commun passe par cette voie”.

Deuxièmement, les évêques appellent à ce que tous les personnels de santé aient “le plein droit d’avoir la protection requise pour mener à bien leur travail risqué dans les conditions les plus sûres”.

“Obliger le personnel de santé à soigner les personnes infectées ou potentiellement contagieuses sans leur fournir tout le matériel nécessaire à leur protection n’est pas éthiquement justifiable”, c’est pourquoi ils exhortent l’administration de la santé à ne pas rationner les ressources biomédicales.

Concernant la situation imminente dans les hôpitaux COVID pour décider des traitements des personnes infectées et présentant des symptômes délicats, les évêques rappellent ce qui a été dit par l’Académie pontificale pour la vie: «Les conditions d’urgence dans lesquelles de nombreux pays se trouvent peuvent forcer la aux médecins de prendre des décisions dramatiques et déchirantes pour rationner des ressources limitées… il faut toujours garder à l’esprit que la décision ne peut pas être fondée sur une différence dans la valeur de la vie humaine et la dignité de chaque personne, qui sont toujours égales et inestimables ».

De cette manière, les évêques sanctionnent que le simple critère d’âge “ne peut être considéré comme le seul et automatique critère de choix” en ce qui concerne les traitements administrables “car s’il en était ainsi, il pourrait tomber dans un comportement discriminatoire à l’égard des personnes âgées et des personnes âgées. plus fragile ».

Ils recommandent donc que les critères puissent être partagés et argumentés en groupes interdisciplinaires pour éviter l’arbitraire ou l’improvisation dans les situations d’urgence.

«Il est prévisible qu’au Mexique, il sera nécessaire d’effectuer des processus de sélection des patients afin d’attribuer différents types de soins. Ces processus doivent être mis en œuvre en tenant compte simultanément: l’urgence du dossier, le type de besoin à traiter et que les ressources allouées soient aussi bénéfiques que possible pour le patient », précise le Décalogue.

Les évêques sanctionnent également toute action qui abandonne les patients même en l’absence de traitement, ils suggèrent d’appliquer des soins palliatifs, un traitement de la douleur et un accompagnement: “Il est interdit d’abandonner des patients ou de refuser le traitement médical correspondant, qu’il soit curatif ou palliatif . L’article 4 de la Constitution reconnaît le droit universel à la protection de la santé. Pour cette raison, insistons-nous, l’abandon des patients n’est ni légal, ni légitime, ni moral ».

Dans ce domaine, l’Église rappelle que le personnel de santé doit éviter “toute action qui, explicitement ou secrètement, pourrait être de type euthanique ou entraîner une cruauté thérapeutique”.

Enfin, les évêques recommandent que les groupes interdisciplinaires de bioéthique dans les hôpitaux soient intégrés de manière plurielle, avec un personnel qualifié et répondant à la dignité inaliénable de la personne humaine: “ne jamais placer de critères supérieurs à cette valeur pour la prise de décision biomédicale, pour la sélection du type de soins médicaux requis, pour privilégier un certain type d’être humain par rapport aux autres. »

«C’est à des moments comme aujourd’hui, où il y a un risque grave pour tous, que nous devons apprendre à annoncer par notre foi et par la seule raison naturelle que la dignité et les droits humains fondamentaux ne sont pas intermittents ni édits révocables de tolérance. Toute vie humaine est précieuse et aucune ne doit être sacrifiée par l’action ou la négligence “, concluent-ils.

