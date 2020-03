Guide de lancement européen Disney + – Ce que vous devez savoir

Disney + sera lancé la semaine prochaine et il y a encore beaucoup de questions sur le nouveau service de streaming, alors voici quelques détails que vous devez savoir.

Quand Disney + est-il lancé?

Disney + sera lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars. Avec le lancement français retardé jusqu’au 7 avril. D’autres marchés d’Europe occidentale, dont la Belgique, les pays nordiques et le Portugal, suivront à l’été 2020.

Combien coûte Disney +?

Son prix est de 5,99 £ / 6,99 € par mois, ou 59,99 £ / 69,99 € pour un abonnement annuel, bien qu’il existe une offre spéciale de pré-lancement, avec 10 £ / 10 € de réduction sur un abonnement annuel. Cliquez ici pour pré-commander.

Existe-t-il un essai gratuit?

Disney offrira un essai gratuit de 7 jours à tout le monde.

Disney + aura-t-il des publicités?

Disney + sera libre de publicités.

Puis-je télécharger tôt l’application Disney +?

L’application ne sera pas disponible avant le lancement du service.

Disney + n’est-il pas déjà disponible?

Disney + est actuellement déjà disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas.

Sur quels appareils Disney + fonctionnera-t-il?

Au lancement, les consommateurs pourront s’abonner à Disney + directement ou via un achat via l’application et commencer à diffuser à partir des plateformes et appareils partenaires suivants (selon le pays):

Apple (iPhone, iPad, iPod touch et Apple TV, et entièrement intégré à l’application Apple TV; les clients peuvent s’abonner à Disney + via l’achat via l’application);

Google (téléphones Android, appareils Android TV, Google Chromecast et appareils intégrés Chromecast);

Microsoft (Xbox One);

Sky Q

Sony / Sony Interactive Entertainment (tous les téléviseurs Sony et PlayStation®4 basés sur Android);

Roku (lecteurs de streaming Roku® et modèles Roku TV ™)

LG TV

Navigateurs Web pour PC / ordinateurs de bureau / ordinateurs portables

Téléviseurs intelligents Samsung Tizen

Amazon Fire Devices

Disney + autorise-t-il les téléchargements pour une visualisation hors ligne?

Disney + vous permettra de télécharger autant de films et d’émissions que vous le pouvez sur votre appareil. Cependant, l’application devra parfois se connecter pour vérifier que vous êtes toujours un abonnement actif.

Combien de personnes peuvent utiliser un abonnement?

Un abonnement Disney + permet jusqu’à 7 utilisateurs, qui peuvent tous avoir différents profils et icônes. Les utilisateurs peuvent utiliser jusqu’à 10 appareils différents et autoriser jusqu’à quatre personnes à diffuser du contenu à partir de Disney + à la fois.

Quels films et émissions seront sur Disney +

Disney + comprendra des centaines de films et d’émissions de Disney, y compris des marques telles que Marvel, Star Wars, 20th Century Fox, National Geographic et Pixar. Il y aura plus de 500 films disponibles et 7500 épisodes disponibles. Il y aura 5000 épisodes de Disney Channel, toutes les 30 saisons des Simpsons et bien d’autres. Consultez la liste actuelle des émissions et des films ici.

Disney + a-t-il du contenu original?

Disney + présentera de nombreux films originaux tels que Noelle, Lady & The Tramp, Togo, Timmy Failure et bien d’autres. Il y aura également de nombreux nouveaux spectacles exclusifs, dont The Mandalorian, Encore, The World Selon Jeff Goldblum, Star Wars: The Clone Wars et bien d’autres.

Est-ce que Disney + aura tous les films Disney?

Malheureusement, Disney + n’aura pas accès à l’intégralité du catalogue arrière immédiatement, en raison de contrats existants avec d’autres fournisseurs tels que Netflix. Avec le temps, cela deviendra moins un problème.

Disney + aura-t-il de nouveaux films?

Tous les nouveaux films Disney à partir de 2019 iront à Disney + une fois qu’ils auront terminé leurs tournées de films en salle et à domicile, soit environ 6 à 8 mois après leur sortie en salles. Disney + inclura de nouveaux blockbusters dont “Le Roi Lion”, “Toy Story 4” et “Aladdin”.

Le contenu 4K coûte-t-il plus cher?

Contrairement à de nombreux services de streaming, Disney + ne facture pas de frais supplémentaires pour regarder des films et des émissions en 4K. Cependant, il n’y a qu’une quantité limitée de contenu 4K disponible.

La qualité vidéo est-elle affectée en raison du coronavirus?

En raison de la situation actuelle avec le Coronavirus, l’Union européenne a demandé des services de streaming pour réduire leur bande passante, pour aider à assurer le bon fonctionnement d’Internet pendant que tant de personnes sont à la maison. Ainsi, les options pour 4K peuvent être temporairement indisponibles et la qualité vidéo peut être inférieure à celle attendue.

Quand de nouveaux films et émissions seront-ils ajoutés?

Disney a confirmé que de nombreux nouveaux spectacles et films seront ajoutés chaque vendredi. Bien que les titres puissent encore être ajoutés d’autres jours de la semaine. Pendant la semaine de lancement, les premiers épisodes seront disponibles mardi et les seconds épisodes arriveront vendredi.

Puis-je regarder l’intégralité de la saison le jour du lancement?

Disney ne suivra pas l’approche de Netflix consistant à offrir toute la saison d’un spectacle le premier jour, ils publieront des spectacles de semaine en semaine. Alors que de nombreux Disney + Originals sont déjà disponibles dans de nombreux pays, Disney publiera la plupart de son contenu original chaque semaine, jusqu’à ce qu’il rattrape les États-Unis.

Le contenu Disney + variera-t-il d’un pays à l’autre?

Chaque pays aura des variations régionales en raison des contrats existants qui empêchent Disney d’ajouter tous ses spectacles et films. Cela deviendra éventuellement moins problématique à l’expiration de ces contrats.

DisneyLife ne sera plus disponible à partir du 23 avril 2020. Les abonnements DisneyLife actuels prendront automatiquement fin à la prochaine date de facturation après le 23 mars 2020.

Si vous étiez abonné à DisneyLife, pour continuer à diffuser vos films et séries Disney préférés – et bien plus encore – profitez de notre offre limitée dans le temps et pré-commandez Disney + pour seulement 49,99 £ / an.

Veuillez noter que toute transition de compte de DisneyLife à Disney + n’est pas automatisée. Les abonnés DisneyLife devront s’inscrire pour un abonnement Disney +. Lorsque Disney + sera mis en ligne le 24 mars 2020, vous pourrez télécharger l’application Disney + sur vos appareils préférés, créer un nouveau compte pour vous connecter et diffuser les histoires que vous aimez ainsi que de nouveaux originaux, en un seul endroit.

Si vous vivez au Royaume-Uni ou dans l’UE, vous pouvez profiter de la version de Disney + disponible dans votre pays d’origine tout en voyageant dans les 27 États membres de l’UE ou en Norvège, au Liechtenstein et en Islande. La version de Disney + disponible dans votre pays d’origine n’est disponible que si Disney a vérifié que votre pays d’origine se trouve au Royaume-Uni ou dans l’UE.

Lorsque vous voyagez à l’étranger dans l’UE, vous pouvez voir un message indiquant que Disney + n’est pas disponible dans votre pays. Si vous voyez ce message et que nous avons vérifié votre résidence au Royaume-Uni ou dans l’UE, vous pourrez toujours accéder à la version de Disney + disponible dans votre pays d’origine en vous connectant simplement à votre compte.

Comment puis-je vérifier mon pays d’origine?

J’ai acheté Disney + avec une carte de crédit directement sur le site Web de Disney +

Dans ce cas, nous avons déjà vérifié votre pays d’origine dans l’UE et vous pouvez diffuser Disney + dans un autre pays de l’UE en vous connectant simplement

J’ai acheté Disney + via PayPal ou via Apple, Google ou un autre tiers

Vous devrez effectuer une transaction sans authentification * pour vérifier que votre pays d’origine se trouve dans l’UE. Veuillez visiter cette page pour terminer la vérification: https://www.disneyplus.com/portability

Je suis déjà inscrit, comment puis-je me connecter le jour du lancement?

Si vous êtes déjà inscrit à Disney +, vous ne vous souvenez peut-être pas de vos informations de connexion. Lorsque vous vous êtes inscrit, vous avez fourni à Disney une adresse e-mail et un mot de passe pour créer un identifiant Disney, ou vous en aviez déjà une configurée. Votre nom d’utilisateur sera donc votre adresse e-mail.

Pour réinitialiser votre mot de passe après le 24 mars 2020, veuillez suivre ces étapes:

Sur la page d’accueil Disney +, sélectionnez S’IDENTIFIER

Entrez votre adresse email

Sélectionner CONTINUER

Sélectionner MOT DE PASSE OUBLIÉ?

Vérifiez votre email

Vous recevrez un code d’accès à 6 chiffres

Cela peut prendre jusqu’à 15 minutes.

Si vous ne recevez pas de code, vérifiez votre dossier spam.

S’il n’y est pas, sélectionnez RENVOYER pour renvoyer le code.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter le service client.

Vous pouvez nous joindre 24h / 24 et 7j / 7 via le chat, le téléphone ou les réseaux sociaux.

Entrez votre code de vérification à 6 chiffres

Entrez un nouveau mot de passe

Sélectionner CONTINUER

Remarque: La Walt Disney Company utilise un système d’enregistrement unifié, ce qui signifie que vous avez un seul compte Disney (associé à une adresse e-mail individuelle) sur plusieurs produits et expériences numériques Disney.

Une fois que vous avez entré le code d’accès unique et vérifié vos informations d’identification Disney +, les détails de connexion à votre compte seront mis à jour pour tous les produits et expériences de The Walt Disney Company qui utilisent votre compte Disney.

